Чт, 11.10.2018
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Вещи Ростроповича и Вишневской выставят на торги за £3,5 млн

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ФОТО: Mary Evans / Marx Memorial Libra/scanpix

Частную коллекцию российской оперной певицы Галины Вишневской и ее супруга виолончелиста Мстислава Ростроповича выставят на аукцион. Об этом сообщается на сайте Sotheby's.

Отмечается, что их коллекция состоит и более чем из 300 произведений искусства, мебели, ювелирных украшений, книг и музыкальных инструментов, на которых играл Ростропович. Стоимость предметов оценивается в £3,5 млн ($4,6 млн), передает Gazeta ru.

«Аукцион даст возможность взглянуть на их удивительную совместную жизнь», — говорится в заявлении аукционного дома.

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