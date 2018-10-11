Вещи Ростроповича и Вишневской выставят на торги за £3,5 млн

Отмечается, что их коллекция состоит и более чем из 300 произведений искусства, мебели, ювелирных украшений, книг и музыкальных инструментов, на которых играл Ростропович. Стоимость предметов оценивается в £3,5 млн ($4,6 млн), передает Gazeta ru.