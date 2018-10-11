Чт, 11.10.2018
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Высмеивающего расизм Трампа Алека Болдуина самого обвинили в расизме

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Алек Болдуин

ФОТО: AP/Scanpix

Актер Алек Болдуин, изображающий президента США Дональда Трампа в юмористической передаче Saturday Night Live, обвинили в расизме.

Как передает USA Today, в одном из новых интервью 60-летний актер сделал сомнительное заявление.

"С тех пор, как я начал играть Трампа, меня полюбили черные", — сказал он, намекая на то, что Трампа часто обвиняют в расизме.

"Наверное, Трампа они боятся больше всего. Не хочу всех афроамериканцев чесать под одну гребенку, но значительное количество их переживают о том, что же будет теперь с чернокожими", — заключил он.

По мнению пользователей соцсетей, Болдуин так долго играл Трампа, что стал в него превращаться, передает Gazeta ru.

"Вы пытаетесь говорить за множество невинных чернокожих, а этого нельзя делать, если вас не просили", — к примеру, пишет в твиттере актриса Оливия Манн.

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