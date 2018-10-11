Высмеивающего расизм Трампа Алека Болдуина самого обвинили в расизме

Актер Алек Болдуин, изображающий президента США Дональда Трампа в юмористической передаче Saturday Night Live, обвинили в расизме.
Как передает USA Today, в одном из новых интервью 60-летний актер сделал сомнительное заявление.
"С тех пор, как я начал играть Трампа, меня полюбили черные", — сказал он, намекая на то, что Трампа часто обвиняют в расизме.
"Наверное, Трампа они боятся больше всего. Не хочу всех афроамериканцев чесать под одну гребенку, но значительное количество их переживают о том, что же будет теперь с чернокожими", — заключил он.
По мнению пользователей соцсетей, Болдуин так долго играл Трампа, что стал в него превращаться, передает Gazeta ru.
"Вы пытаетесь говорить за множество невинных чернокожих, а этого нельзя делать, если вас не просили", — к примеру, пишет в твиттере актриса Оливия Манн.