Высмеивающего расизм Трампа Алека Болдуина самого обвинили в расизме

Как передает USA Today, в одном из новых интервью 60-летний актер сделал сомнительное заявление.

"С тех пор, как я начал играть Трампа, меня полюбили черные", — сказал он, намекая на то, что Трампа часто обвиняют в расизме.

"Наверное, Трампа они боятся больше всего. Не хочу всех афроамериканцев чесать под одну гребенку, но значительное количество их переживают о том, что же будет теперь с чернокожими", — заключил он.

По мнению пользователей соцсетей, Болдуин так долго играл Трампа, что стал в него превращаться, передает Gazeta ru.