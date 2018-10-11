Роскосмос проверит все ракеты "Союз-ФГ" после первой за 43 года аварии

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" в 11:40 по московскому времени стартовала с первой стартовой площадки Байконура. На борту корабля, направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

Как выяснилось, во время полета произошло аварийное отключение двигателей второй ступени ракеты-носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. "Союз МС-10" после аварии сел в степи Казахстана. В пресс-службе Центрального военного округа сообщили об эвакуации экипажа из спасательной капсулы. Состояние космонавтов оценивается как удовлетворительное.

"Союз" - самое надежное из созданных в СССР семейство ракет, хотя первый пилотируемый старт завершился катастрофой: 23 апреля 1967 года при возвращении на Землю произошел отказ парашютной системы корабля "Союз-1", в результате погиб космонавт Владимир Комаров, отмечает "Хайтек плюс", передает Newsru.com.

Подавляющее большинство ЧП во время эксплуатации ракет и кораблей "Союз" происходили при посадке либо были связаны с неполадками при стыковке с орбитальной станцией "Салют". Зафиксирован только один случай отказа "Союза" во время взлета. 5 апреля 1975 года был запущен корабль "Союз" (7К-Т N39) с космонавтами Василием Лазаревым и Олегом Макаровым на борту. Из-за аварии во время включения третьей ступени ракеты корабль на орбиту не вышел. Полет продлился 21 минуту и 27 секунд и завершился в 1574 километрах от точки старта, на территории Горного Алтая.