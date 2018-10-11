Азиатов попросили припрятать свои богатства

Как уточняет Скотленд-Ярд, в стране действуют банды, целью которых становятся азиатские, еврейские и мальтийские семьи. У них крадут золото и ювелирные изделия, передающиеся из поколения в поколение. Отмечается, что зачастую эти семейные драгоценности достаются и выставляются именно во время религиозных праздников.

По статистике, в 2017 году в стране произошла 1891 кража, жертвами которых стали выходцы из Азии. У них украли более 6,3 тысячи драгоценностей на общую сумму в 9 миллионов фунтов (более 10,2 миллиона евро), передает Lenta ru.

Согласно данным правоохранительных органов, золото ценится преступниками, поскольку его можно быстро, анонимно и выгодно сбыть. В то же время для владельцев подобные семейные украшения несут особую ценность, поэтому им и рекомендуют придерживаться простейших мер безопасности.