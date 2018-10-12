Singapore Airlines возобновила самый продолжительный прямой рейс в мире

По данным телекомпании CNBC, самолет преодолеет около 16,7 тыс. км и, как ожидается, приземлится через 18 часов и 50 минут после вылета. На пути обратно в Сингапур лайнеры будут находиться в воздухе 18 часов 45 минут. В самолете 67 мест бизнес-класса и 94 места премиум-эконом класса, эконом-класса на рейсе нет.

Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A350-900ULR, которые способны брать на борт дополнительно 24 т топлива. Всего сингапурская авиакомпания заказала семь лайнеров такого типа с целью использовать их для полетов в США.

Singapore Airlines раньше уже летала по этому маршруту, но отказались от него в 2013 году на фоне высоких цен на топливо. Таким образом, в пятницу после приземления самолета авиакомпания вновь установит рекорд по продолжительности рейса, передает Newsru.com.

Предыдущий рекорд по самому длительному беспосадочному регулярному перелету принадлежал авиакомпании Qatar Airways, которая осуществляет регулярные рейсы из Дохи в Окленд. Перелет занимает 18 часов.