ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Курт Фридрихсонс прожил долгую жизнь, и в его судьбе отразились главные перипетии бурного XX века. Он работал в Рижском музее Истории и судоходства и был педагогом Рижской художественной средней школе им. Я. Розентала.

Во время Второй мировой был призван в немецкую армию, из которой дезертировал. В 1951 году художник был арестован и осужден на 25 лет за измену родине, но отсидел 5 лет в Омской области, после восстановления независимости Латвии был реабилитирован.