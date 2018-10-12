11 октября на экраны Риги вышел документальный фильм Дзинтры Геки "Курт Фридрихсонс" - об известном латвийском художнике, духовном учителе и нон-комформисте, который в 50-е годы прошлого века прошел через ад советских застенков. Кто пришел посмотреть фильм в числе первых - в нашей фото галерее!
Курт Фридрихсонс прожил долгую жизнь, и в его судьбе отразились главные перипетии бурного XX века. Он работал в Рижском музее Истории и судоходства и был педагогом Рижской художественной средней школе им. Я. Розентала.
Во время Второй мировой был призван в немецкую армию, из которой дезертировал. В 1951 году художник был арестован и осужден на 25 лет за измену родине, но отсидел 5 лет в Омской области, после восстановления независимости Латвии был реабилитирован.
В советской Латвии таких непокорных людей как Фридрихсонс среди творческой богемы было очень мало. Свои картины художник наделял шармом и легкостью, свойственной искусству довоенной Европы и независимой Латвии. Курт Фридрихсонс стал образцом мужества для многих людей, которые не хотели принимать существующую систему.