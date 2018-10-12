Ольга Бузова откровенно о сексе, браке и отношениях

Скандальная российская знаменитость, телеведущая и певица Ольга Бузова в ток-шоу "Вечер с Региной" рассказала о том, каким должен быть её избранник, а также некоторые подробности своей интимной жизни.
Бузова призналась ведущей, что её будущий супруг должен быть непубличным человеком.
"Я бы не хотела, чтобы мой муж был артистом, чтобы мой муж был известным. Я бы не хотела, чтобы у него был Инстаграм, и его кто-то знал и видел. У меня такой высокий список требований".
Тем не менее, Ольга не смогла утвердительно ответить на вопрос о замужестве.
"Я не знаю. Платье было. Свадьба была. Клялись друг другу в любви. Где эти клятвы?"
Певица пожаловась, что после шоу "Замуж за Бузову" ей приходится очень трудно. Сейчас у неё совершенно нет свободного времени. Несмотря на то, что звезда регулярно указывает геолокацию в Инстаграм-аккаунте, поклонники не приходят и мужчины её избегают.
Также Ольга Бузова рассказала о своем отношении к интимной близости. Она подчеркнула, что может заниматься сексом только с тем человеком, которого любит.
Что касается планов на будущее, певица мечтает петь на английском языке и записать альбом. Напомним, в прошлом году вышла единственная англоязычная песня Ольги - Not Enough for Me.
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