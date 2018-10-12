Ольга Бузова откровенно о сексе, браке и отношениях

Бузова призналась ведущей, что её будущий супруг должен быть непубличным человеком.

"Я бы не хотела, чтобы мой муж был артистом, чтобы мой муж был известным. Я бы не хотела, чтобы у него был Инстаграм, и его кто-то знал и видел. У меня такой высокий список требований".

Тем не менее, Ольга не смогла утвердительно ответить на вопрос о замужестве.

"Я не знаю. Платье было. Свадьба была. Клялись друг другу в любви. Где эти клятвы?"

Певица пожаловась, что после шоу "Замуж за Бузову" ей приходится очень трудно. Сейчас у неё совершенно нет свободного времени. Несмотря на то, что звезда регулярно указывает геолокацию в Инстаграм-аккаунте, поклонники не приходят и мужчины её избегают.

Также Ольга Бузова рассказала о своем отношении к интимной близости. Она подчеркнула, что может заниматься сексом только с тем человеком, которого любит.

Что касается планов на будущее, певица мечтает петь на английском языке и записать альбом. Напомним, в прошлом году вышла единственная англоязычная песня Ольги - Not Enough for Me.