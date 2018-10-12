Астрономы подтвердили: Землю бомбардирует невидимая энергия с другого конца вселенной

Астрономы подтвердили, что Землю достиг невидимый, античный свет, идущий из другой галактики. Никто не понимает, что это на самом деле такое.
Как сообщает издание "Live Science", эти ультракороткие, ультрамощные вспышки античной энергии - самый яркий свет во вселенной, который даже невозможно увидеть. Они путешествуют на миллиарды световых лет в пространстве и времени и ярки как 100 солнц, однако из-за того, что это радиоволны, они не видны для человеческого глаза.
Могут ли эти мистические волны быть вспышками сверхновой? Нейтронными звездами? Или все-таки выделяемое инопланетным космическим кораблем излучение? Никто этого не знает.
Ученые считают, что впервые обнаруженная в 2007 году энергия - это феномен, который невозможно полностью воспринять и понять с помощью современных технологий.
В новом исследовании, опубликованном в научном журнале "Nature", астрономы пояснили, что с 2007 года число этих вспышек удвоилось. В исследовании также доказывается, что первые вспышки радиоволн пришли с другого конца вселенной, а не с соседних галактик.