Астрономы подтвердили: Землю бомбардирует невидимая энергия с другого конца вселенной

Как сообщает издание "Live Science", эти ультракороткие, ультрамощные вспышки античной энергии - самый яркий свет во вселенной, который даже невозможно увидеть. Они путешествуют на миллиарды световых лет в пространстве и времени и ярки как 100 солнц, однако из-за того, что это радиоволны, они не видны для человеческого глаза.

Могут ли эти мистические волны быть вспышками сверхновой? Нейтронными звездами? Или все-таки выделяемое инопланетным космическим кораблем излучение? Никто этого не знает.

Ученые считают, что впервые обнаруженная в 2007 году энергия - это феномен, который невозможно полностью воспринять и понять с помощью современных технологий.