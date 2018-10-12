Рэпер Канье Уэст и Дональд Трамп встретились в Вашингтоне

​Встреча Трампа с Уэстом прошла в рамках обеда в Белом доме, во время которого президент обсудил с рэпером вопросы реформы уголовно-исполнительной системы, создания рабочих мест для афроамериканцев, а также борьбу с преступностью в Чикаго. Но вместо этого исполнитель произнес длинную речь в поддержку президента Трампа используя ненормативную лексику.