Рэпер Канье Уэст и Дональд Трамп встретились в Вашингтоне

В четверг, 11 октября популярный американский хип-хоп исполнитель Канье Уэст встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом Доме.
Встреча Трампа с Уэстом прошла в рамках обеда в Белом доме, во время которого президент обсудил с рэпером вопросы реформы уголовно-исполнительной системы, создания рабочих мест для афроамериканцев, а также борьбу с преступностью в Чикаго. Но вместо этого исполнитель произнес длинную речь в поддержку президента Трампа используя ненормативную лексику.
Речь рэпера длилась десять минут, и по его словам, была произнесена "от души". Как сообщает Reuters, пришел в восторг от выступления.
«Это было нечто», - заявил президент, комментируя речь Уэста.
Сам Канье отметил свою храбрость, подчеркнув, что ему хватило смелости надеть кепку со слоганом предвыборной кампании Трампа - "Сделай Америку снова великой" (Make America Great Again).