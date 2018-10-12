Пт, 12.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Рэпер Канье Уэст и Дональд Трамп встретились в Вашингтоне

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ФОТО: Zumapress/Reuters/AFP/SIPA/Scanpix

В четверг, 11 октября популярный американский хип-хоп исполнитель Канье Уэст встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом Доме. 

​Встреча Трампа с Уэстом прошла в рамках обеда в Белом доме, во время которого президент обсудил с рэпером вопросы реформы уголовно-исполнительной системы, создания рабочих мест для афроамериканцев, а также борьбу с преступностью в Чикаго. Но вместо этого исполнитель произнес длинную речь в поддержку президента Трампа используя ненормативную лексику.

Речь рэпера длилась десять минут, и по его словам, была произнесена "от души". Как сообщает Reuters, пришел в восторг от выступления.

«Это было нечто», - заявил президент, комментируя речь Уэста.

Сам Канье отметил свою храбрость, подчеркнув, что ему хватило смелости надеть кепку со слоганом предвыборной кампании Трампа -  "Сделай Америку снова великой" (Make America Great Again).

ФОТО: Zumapress/Reuters/AFP/SIPA/Scanpix

ФОТО: Zumapress/Reuters/AFP/SIPA/Scanpix

ФОТО: Zumapress/Reuters/AFP/SIPA/Scanpix

ФОТО: Zumapress/Reuters/AFP/SIPA/Scanpix

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