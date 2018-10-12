Откровенный клип Каменских разгневал фанатов

Украинская исполнительница Анастасия Каменских представила новый откровенный клип на песню Lomala.
В ролике Настя демонстрирует роскошную фигуру, практически в нижнем белье.
Сама певица в своем Instagram, называет свой новый клип сексуальным и горячим. Каменских представлена зрителям в нескольких образах: в нижнем белье, в золотом платье на манер греческой богини, а также с африканскими косичками.
Изюминкой работы становится подтанцовка артистки, которая по задумке режиссера (Тани Муиньйо) раздевается во время песни, а хореографические элементы обозначают переломы.
Мнение фанатов Насти разделились. На YouTube канале певицы часть поклонников оставили восторженные комментарии. Но танцевальная постановка клипа вызвала гнев и массу вопросов.
"Что за мода такая на кучу безликих людей и дёргалки вместо танцев. Я так ждала премьеру - а тут кошмар. Мне не нравится. Честно, я разочарована клипом,но песню продолжаю слушать, песня нравится"
Большинству понравился и клип и песня, но были и такие, которые решили, что автор клипа не совсем здорова.
"Бред. Насте абсолютно это не подходит. Такое впечатление, что режиссер клипа - Таня Муиньо, сошла с ума и других изображает пациентами в психушке. От этих облизываний чуть не стошнило. Пора искать нового режиссера! Неужели на Украине нет других талантов?"
Напомним, также вчера Настя Каменских представила слушателям свой первый сольный альбом "No Komments".