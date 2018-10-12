Откровенный клип Каменских разгневал фанатов

"Бред. Насте абсолютно это не подходит. Такое впечатление, что режиссер клипа - Таня Муиньо, сошла с ума и других изображает пациентами в психушке. От этих облизываний чуть не стошнило. Пора искать нового режиссера! Неужели на Украине нет других талантов?﻿"