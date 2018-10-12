Пт, 12.10.2018
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Откровенный клип Каменских разгневал фанатов

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ФОТО: скриншот видео

Украинская исполнительница Анастасия Каменских представила новый откровенный клип на песню Lomala. 

В ролике Настя демонстрирует роскошную фигуру, практически в нижнем белье. 

Сама певица в своем Instagram, называет свой новый клип сексуальным и горячим. Каменских представлена зрителям в нескольких образах: в нижнем белье, в золотом платье на манер греческой богини, а также с африканскими косичками. 

Изюминкой работы становится подтанцовка артистки, которая по задумке режиссера (Тани Муиньйо) раздевается во время песни, а хореографические элементы обозначают переломы. 

Мнение фанатов Насти разделились. На YouTube канале певицы часть поклонников оставили восторженные комментарии. Но танцевальная постановка клипа вызвала гнев и массу вопросов.

"Что за мода такая на кучу безликих людей и дёргалки вместо танцев. Я так ждала премьеру - а тут кошмар. Мне не нравится.  Честно, я разочарована клипом,но песню продолжаю слушать, песня нравится﻿"

Большинству понравился и клип и песня, но были и такие, которые решили, что автор клипа не совсем здорова.

"Бред. Насте абсолютно это не подходит. Такое впечатление, что режиссер клипа - Таня Муиньо, сошла с ума и других изображает пациентами в психушке. От этих облизываний чуть не стошнило. Пора искать нового режиссера! Неужели на Украине нет других талантов?﻿"

Напомним, также вчера Настя Каменских представила слушателям свой первый сольный альбом "No Komments". 

ФОТО: https://www.instagram.com/kamenskux_life_of

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