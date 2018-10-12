Латвийский художник подарил Папе римскому картину

Визит Папы Римского Франциска широко освещался латвийскими медиа. Казалось бы, ничто не прошло мимо внимания прессы. Однако было одно событие, которое все же ускользнуло из поля зрения журналистов.
После посещения понтификом кафедрального собора св. Екаба, Папа отправился в дом св. Семейства на обеденную трапезу, а после там же, в узком кругу, перед вылетом в Аглону встретился с сотрудниками дома и представителями общественных организаций. Среди этих 11 человек был Владимир Решетов, сотрудник музея Рижского гетто и общества «Шамир», автор подарка Папе Франциску. Он сообщил Русскому TVNET, что после этой встречи уже две его картины находятся в Ватикане, и, возможно, сегодня он – единственный художник из Латвии, удостоенный такой чести.
"Когда стало известно, что глава католиков всего мира прибудет с визитом в Латвию, руководство музея гетто хотело пригласить посетить мемориал. К сожалению, из-за напряженного графика поездки такой возможности не было. Пришлось идею оставить, - рассказал Владимир Решетов о предыстории своей встречи с Папой. - Должен сказать, что у меня семь лет назад сложились свои отношения с Ватиканом. В силу своей предыдущей деятельности (я много лет занимался организацией концертов) я побывал тогда в одном из ватиканских офисов. Там мы с руководителем Московской еврейской мужской капеллы Александром Цалюком вели переговоры об организации грандиозного концерта в самом большом зале Святой столицы. Концерт не состоялся, как говорят, в силу обстоятельств высшей силы. Но контакты сохранились. И в апреле нынешнего года мне удалось организовать встречу делегации Всемирного конгресса горских евреев с кардиналом Куртом Кохом. С собой туда я захватил портрет Иоанна Павла II, написанный еще при жизни понтифика. По завершении аудиенции его и подарил кардиналу.
За неделю до прибытия Папы Франциска в Латвию мне вдруг пришло в голову – а что, если подарить ему картину своей работы?!.. Мне сразу показалось интересным написать портрет небесного покровителя – святого Франциска Ассизского.
Не зная, что из этого получится, я взялся за работу, и уже 17 сентября образ был почти готов. Зная, что время работает против меня, я связался с одним из руководителей римско-католической курии в Риге и предложил преподнести такой подарок понтифику. Как оказалось, подарки от частного лица Папа не принимает. Вот, если бы я представлял организацию, сказали мне… Мой ответ был прост: я представляю еврейское общество «Шамир» и музей Рижского гетто. И добавил, что одна моя работа в Ватикане уже есть - у кардинала Курта Коха.
Неожиданно быстро, на следующий день, мне сообщили, что получено подтверждение из Папской столицы, и такой подарок будет принят.
Оставалось закончить образ святого, отдать в обрамление и ждать назначенного времени и места встречи.
В день визита высокого гостя я, как и многие рижане был на экуменическом богослужении в Домском соборе. Вернувшись домой, запаковал картину, считая, что у меня еще много времени. Но внезапный звонок застал меня врасплох – график пребывания понтифика сместился, потому мне надо было как можно быстрее прибыть с подарком в дом св. Семейства. Такси нужно было ждать долго. Потому мне невероятно повезло: на улице на мой умоляющий жест остановился автомобиль и молодой водитель, узнав для чего мне надо в Старую Ригу, тут же согласился бесплатно подвезти.
Во дворе курии меня встретили, проводили в церковь св.Марии Магдалины, где мне, как и десятерым другим счастливчикам, пришлось подождать. Там ко мне подошли два папских телохранителя, попросили показать подарок, проверили, и предложили запаковать, чтобы вместе с другим багажом понтифика отправить в Ватикан. Понятное дело, я согласился.
А вскоре нас пригласили в дом св. Семейства, что напротив. В зале торжеств через несколько минут появился Папа Франциск. Подходя к каждому, он пожимал руку, глядя в глаза. Так случилось и со мной. Я вручил ему конверт с письмом, в котором было описание подарка. То же самое кратко произнес по-английски. Он с неизменной улыбкой выслушал меня, а через мгновение уже приветствовал священника рядом со мной. Заканчивалась аудиенция Папы у коляски с сидящим на ней пожилым епископом. С ним понтифик обменялся несколькими фразами, а в конце попросил епископа молиться за него.
Выйдя из дома св. Семейства, Папа Франциск несколько минут провел в церкви св. Марии Магдалины, где поклонился алтарю, а потом сел в ожидавший его автомобиль…
У меня на память остались четки с гербом Папы, подаренные во время встречи, и, конечно, - незабываемое впечатление".