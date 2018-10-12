Латвийский художник подарил Папе римскому картину

После посещения понтификом кафедрального собора св. Екаба, Папа отправился в дом св. Семейства на обеденную трапезу, а после там же, в узком кругу, перед вылетом в Аглону встретился с сотрудниками дома и представителями общественных организаций. Среди этих 11 человек был Владимир Решетов, сотрудник музея Рижского гетто и общества «Шамир», автор подарка Папе Франциску. Он сообщил Русскому TVNET, что после этой встречи уже две его картины находятся в Ватикане, и, возможно, сегодня он – единственный художник из Латвии, удостоенный такой чести.

"Когда стало известно, что глава католиков всего мира прибудет с визитом в Латвию, руководство музея гетто хотело пригласить посетить мемориал. К сожалению, из-за напряженного графика поездки такой возможности не было. Пришлось идею оставить, - рассказал Владимир Решетов о предыстории своей встречи с Папой. - Должен сказать, что у меня семь лет назад сложились свои отношения с Ватиканом. В силу своей предыдущей деятельности (я много лет занимался организацией концертов) я побывал тогда в одном из ватиканских офисов. Там мы с руководителем Московской еврейской мужской капеллы Александром Цалюком вели переговоры об организации грандиозного концерта в самом большом зале Святой столицы. Концерт не состоялся, как говорят, в силу обстоятельств высшей силы. Но контакты сохранились. И в апреле нынешнего года мне удалось организовать встречу делегации Всемирного конгресса горских евреев с кардиналом Куртом Кохом. С собой туда я захватил портрет Иоанна Павла II, написанный еще при жизни понтифика. По завершении аудиенции его и подарил кардиналу.

За неделю до прибытия Папы Франциска в Латвию мне вдруг пришло в голову – а что, если подарить ему картину своей работы?!.. Мне сразу показалось интересным написать портрет небесного покровителя – святого Франциска Ассизского.

Не зная, что из этого получится, я взялся за работу, и уже 17 сентября образ был почти готов. Зная, что время работает против меня, я связался с одним из руководителей римско-католической курии в Риге и предложил преподнести такой подарок понтифику. Как оказалось, подарки от частного лица Папа не принимает. Вот, если бы я представлял организацию, сказали мне… Мой ответ был прост: я представляю еврейское общество «Шамир» и музей Рижского гетто. И добавил, что одна моя работа в Ватикане уже есть - у кардинала Курта Коха.

Неожиданно быстро, на следующий день, мне сообщили, что получено подтверждение из Папской столицы, и такой подарок будет принят.

Оставалось закончить образ святого, отдать в обрамление и ждать назначенного времени и места встречи.

В день визита высокого гостя я, как и многие рижане был на экуменическом богослужении в Домском соборе. Вернувшись домой, запаковал картину, считая, что у меня еще много времени. Но внезапный звонок застал меня врасплох – график пребывания понтифика сместился, потому мне надо было как можно быстрее прибыть с подарком в дом св. Семейства. Такси нужно было ждать долго. Потому мне невероятно повезло: на улице на мой умоляющий жест остановился автомобиль и молодой водитель, узнав для чего мне надо в Старую Ригу, тут же согласился бесплатно подвезти.

Во дворе курии меня встретили, проводили в церковь св.Марии Магдалины, где мне, как и десятерым другим счастливчикам, пришлось подождать. Там ко мне подошли два папских телохранителя, попросили показать подарок, проверили, и предложили запаковать, чтобы вместе с другим багажом понтифика отправить в Ватикан. Понятное дело, я согласился.

А вскоре нас пригласили в дом св. Семейства, что напротив. В зале торжеств через несколько минут появился Папа Франциск. Подходя к каждому, он пожимал руку, глядя в глаза. Так случилось и со мной. Я вручил ему конверт с письмом, в котором было описание подарка. То же самое кратко произнес по-английски. Он с неизменной улыбкой выслушал меня, а через мгновение уже приветствовал священника рядом со мной. Заканчивалась аудиенция Папы у коляски с сидящим на ней пожилым епископом. С ним понтифик обменялся несколькими фразами, а в конце попросил епископа молиться за него.

Выйдя из дома св. Семейства, Папа Франциск несколько минут провел в церкви св. Марии Магдалины, где поклонился алтарю, а потом сел в ожидавший его автомобиль…