Главред московской радиостанции назвал Юрия Дудя выскочкой

"Магия Дудя целиком основана на свежести его идиотизма. Это не казенный пропагандистский идиотизм, а новый, свежий, ароматный своей дикостью идиотизм. Будто вы вдруг чувствуете запах невидимого пока ещё коровника через приоткрытое стекло машины", — написал он и добавил, что секрет актуальности интервьюера — инаковость его идиотизма.