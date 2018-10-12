Главред московской радиостанции назвал Юрия Дудя выскочкой

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко в очередной раз раскритиковал блогера Юрия Дудя, объясняя его популярность, об этом пишет Лента.ру ссылаясь на Telegram Доренко.
По мнению журналиста, автор шоу "вДудь" не интересуется ответами гостей программы.
Доренко назвал Дудя неначитанным выскочкой, который зачитывает вопросы из "бесталанной анкеты" с экрана смартфона.
"Магия Дудя целиком основана на свежести его идиотизма. Это не казенный пропагандистский идиотизм, а новый, свежий, ароматный своей дикостью идиотизм. Будто вы вдруг чувствуете запах невидимого пока ещё коровника через приоткрытое стекло машины", — написал он и добавил, что секрет актуальности интервьюера — инаковость его идиотизма.
Напомним, в августе Сергей Доренко стал одним из гостей шоу "вДудь". После записи программы главред "Говорит Москва" обозвал ведущего "дедом Пропердыкиным из колхоза", потому что последний постоянно пытался перевести тему на 1990-е годы прошлого столетия.