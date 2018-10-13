Пугачева посетила спектакль дочери

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе с мужем, посетила спектакль "Двое на качелях", в котором играет её старшая дочь, Кристина Орбакайте.
На свой станице в Instagram Пугачева опубликовала фотографии, где звёздная семья позирует вместе с режиссером Галиной Волчек.
Примадонна отметила игру актёра театра Кирилла Сафонова, за то, что он поддержал Кристину Орбакайте, "как гениальный партнёр, дав ей раскрыться на сцене театра "Современник" в полной мере".
Сама Кристина опубликовала фотографию с хэштегом "моя семья", и подчеркнула, что испытывает радость, хотя в глазах грусть.
Подписчики певицы расхвалили её таланты, и не смогли пройти мимо схожести с Аллой Пугачевой.
"Кристина вы молодец. Мне всегда нравится ваша работа. И что бы вы не сделали кино, эстрада, спектакль всё с душой, очень приятно видеть, что талантливые артисты ещё есть."
"Обалдеть! Все больше и больше похожа на Аллу. Копия мамы!" - написала одна из поклонниц певицы.
Напомним, Кристина Орбакайте в сентябре выпустила новый клип на песня "Пьяная вишня". Примечательно то, что у летнего хита Филипа Киркорова "Цвет настроения синий" и новой песни Кристины один автор.