Сб, 13.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Пугачева посетила спектакль дочери

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ФОТО: BNS foto/Scanpix

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе с мужем,  посетила спектакль "Двое на качелях", в котором играет её старшая дочь, Кристина Орбакайте.

На свой станице в Instagram Пугачева опубликовала фотографии, где звёздная семья позирует вместе с режиссером Галиной Волчек. 

ФОТО: https://www.instagram.com/alla_orfey/

Примадонна отметила игру актёра театра Кирилла Сафонова, за то, что он поддержал Кристину Орбакайте, "как гениальный партнёр, дав ей раскрыться на сцене театра "Современник" в полной мере".

Сама Кристина опубликовала фотографию  с хэштегом "моя семья", и подчеркнула, что испытывает радость, хотя в глазах грусть. 

ФОТО: https://www.instagram.com/orbakaite_k

Подписчики певицы расхвалили её таланты, и не смогли пройти мимо схожести с Аллой Пугачевой. 

"Кристина вы молодец. Мне всегда нравится ваша работа. И что бы вы не сделали кино, эстрада, спектакль всё с душой, очень приятно видеть, что талантливые артисты ещё есть."

"Обалдеть! Все больше и больше похожа на Аллу. Копия мамы!" - написала одна из поклонниц певицы. 

Напомним, Кристина Орбакайте в сентябре выпустила новый клип на песня "Пьяная вишня". Примечательно то, что у летнего хита Филипа Киркорова "Цвет настроения синий" и новой песни Кристины один автор.

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