Голограмма Эми Уайнхаус отправится в мировое турне

Известно, что тур стартует в 2019 году. Как заявил отец певицы, Митч Уайнхаус, все вырученные деньги будут переданы в Фонд Эми Уайнхаус, деятельность которого направлена на помощь молодым людям, которые борются с алкогольной и наркотической зависимостью.

Напомним, что Уайнхаус страдала от алкогольной и наркотической зависимости, из-за чего постоянно оказывалась замешанной в публичные скандалы и судебные разбирательства. Эми умерла от алкогольного отравления 23 июля 2011 года в возрасте 27 лет. Таким образом, пополнив так называемый "Клуб 27", который объединяет музыкантов оказавших влияние на музыкальную культуру, но умерших в возрасте 27 лет, иногда при странно сложившихся обстоятельствах.