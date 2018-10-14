Вс, 14.10.2018
Разве это не странно - для того, чтобы начать говорить по-латышски, русским нужно уехать в Россию? Мартиньш Отто, журналист и фотограф TVNET

ТОП-10 песен десятилетия по версии Spotify

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: FABRIZIO BENSCH/REUTERS

Сервис Spotify обнародовал к своему десятилетию рейтинг композиций, которые являются самыми популярными среди 180 миллионов его пользователей. Лидиром стала песня Эда Ширана "Shape Of You".

Отмечается, что композицию британского певца пользователи сервиса слушали чаще всех остальных.

Также в списке находятся: 

Drake - One Dance

Тhe Chainsmokers, Halsey - Closer

Post Malone - rockstar (feat. 21 Savage)

Ed Sheeran - Thinking Out Loud

Major Lazer, MO, DJ Snake - Lean On

Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber - Despacito - Remix'

Justin Bieber - Love Yourself

Justin Bieber - Sorry

The Chainsmokers - Don'T Let Me Down

При этом самыми популярными певцами названы рэпер Дрейк, Эд Ширан, Эминем, The Weeknd,Рианна, Канье Уэст, Coldplay,  Джастин Бибер, Calvin Harris и Ариана Гранде.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Напомним, британский романтик Эд Ширан выступит 12 июля в Риге, в рамках европейского тура "Divide" с единственным концертом в странах Балтии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ