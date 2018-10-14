ТОП-10 песен десятилетия по версии Spotify

14 октября 2018, 9:22
Сервис Spotify обнародовал к своему десятилетию рейтинг композиций, которые являются самыми популярными среди 180 миллионов его пользователей. Лидиром стала песня Эда Ширана "Shape Of You".
Отмечается, что композицию британского певца пользователи сервиса слушали чаще всех остальных.
Также в списке находятся:
При этом самыми популярными певцами названы рэпер Дрейк, Эд Ширан, Эминем, The Weeknd,Рианна, Канье Уэст, Coldplay, Джастин Бибер, Calvin Harris и Ариана Гранде.
Напомним, британский романтик Эд Ширан выступит 12 июля в Риге, в рамках европейского тура "Divide" с единственным концертом в странах Балтии.