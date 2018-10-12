Стало известно имя новой возлюбленной Влада Соколовского

В середине августа Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским.

Певица не скрывала, что истинной причиной их разрыва с мужем стали его регулярные измены.

Несмотря на то, что артистка много раз говорила, что не собирается обсуждать бывшего мужа, недавно она все-таки сообщила, что у Влада уже давно есть возлюбленная.

"У Влада новая жизнь, новая девушка уже больше месяца, ни извиняться, ни постараться вернуть семью он не пытался", — делилась со своими фолловерами Рита.

ФОТО: https://www.instagram.com/vs20

Поначалу интернет-пользователи пытались расспросить Дакоту о личности девушки, которая согласилась быть с еще не разведенным мужчиной. Однако на днях поклонники певицы самостоятельно вычислили новую избранницу Соколовского. Ей оказалась модель Наталья Сульянова.

Фанаты Дакоты заметили, что периодически в микроблогах Сульяновой и Соколовского появляются похожие снимки и одинаковые геолокации.

ФОТО: https://www.instagram.com/_tashasmithfit_