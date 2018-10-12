Пт, 12.10.2018
С Путиным мне все стало ясно с первого взгляда, как увидел его фотографию в газете. Он из тех, кого я бил в юности - шпана. Артемий Троицкий

Стало известно имя новой возлюбленной Влада Соколовского

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: https://www.instagram.com/vs20

Не так давно Рита Дакота заявила, что у Влада Соколовского еще до официального развода с ней появилась новая девушка. Как пишет Woman.ru,  на днях поклонники певицы выяснили, с кем встречается ее бывший муж. 

В середине августа Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским.

Певица не скрывала, что истинной причиной их разрыва с мужем стали его регулярные измены.

Несмотря на то, что артистка много раз говорила, что не собирается обсуждать бывшего мужа, недавно она все-таки сообщила, что у Влада уже давно есть возлюбленная.

"У Влада новая жизнь, новая девушка уже больше месяца, ни извиняться, ни постараться вернуть семью он не пытался", — делилась со своими фолловерами Рита. 

ФОТО: https://www.instagram.com/vs20

Поначалу интернет-пользователи пытались расспросить Дакоту о личности девушки, которая согласилась быть с еще не разведенным мужчиной. Однако на днях поклонники певицы самостоятельно вычислили новую избранницу Соколовского. Ей оказалась модель Наталья Сульянова. 

Фанаты Дакоты заметили, что периодически в микроблогах Сульяновой и Соколовского появляются похожие снимки и одинаковые геолокации. 

ФОТО: https://www.instagram.com/_tashasmithfit_

В микроблоге интернет-пользователи уже вовсю интересуются у Натальи, почему она согласилась быть с мужчиной, который регулярно изменял жене. Однако ни Соколовский, ни Сульянова пока предпочитают не отвечать на вопросы интернет-пользователей. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ