Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в интервью Ивану Урганту рассказал о работе в седьмом сезоне проекта "Голос", а также конфликте с Сергеем Шнуровым.
В программе исполнитель старался уклоняться от вопросов про взаимоотношения с лидером группировки "Ленинград". Но Ургант продолжал делать акцент на очевидном конфликте между наставниками. Напомним, стартовал седьмой сезон шоу, проект получил название "Перезагрузка". Наставниками в этот раз стали Баста, Ани Лорак, Валерий Меладзе и Сергей Шнуров.
"Если между вами пробежала пьяная черно-белая кошка, то понятно от кого, и к кому она побежала,"
- пошутил Иван. И поинтересовался какие есть притензии у рэпера к Шнурову.
"Притензий нет. Он просто непрофессионал!"
- ответил Василий.
После этого она напомнил про синяк, который получил эпатажный артист и подчеркнул, он это заслужил.
"Вы видели синяк у него под глазом? Это справедливость! Нет, это не я, это справедливость.Это дамская пощечина Ани Лорак,"
- уточнил свое высказывание Баста.
Он также пояснил, что сейчас в проекте очень высокие ставки. Выросла новая смена участников "Голоса":
"Все кто пришли в этот раз за победой и успехом, они феноменальны."
Василий рассказал, что в этом году у наставников больше свободы. Есть возможности для реализации новых творческих задумок и неожиданных решений для конкурсантов.
Напомним, в пятницу, 12 октября во время традиционных "слепых прослушиваний" наставники уже успели решить судьбу 12 исполнителей.