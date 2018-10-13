ФОТО: https://www.instagram.com/bastaakanoggano

В программе исполнитель старался уклоняться от вопросов про взаимоотношения с лидером группировки "Ленинград". Но Ургант продолжал делать акцент на очевидном конфликте между наставниками. Напомним, стартовал седьмой сезон шоу, проект получил название "Перезагрузка". Наставниками в этот раз стали Баста, Ани Лорак, Валерий Меладзе и Сергей Шнуров.

"Если между вами пробежала пьяная черно-белая кошка, то понятно от кого, и к кому она побежала,"

- пошутил Иван. И поинтересовался какие есть притензии у рэпера к Шнурову.

"Притензий нет. Он просто непрофессионал!"

- ответил Василий.

ФОТО: https://www.instagram.com/bastaakanoggano

После этого она напомнил про синяк, который получил эпатажный артист и подчеркнул, он это заслужил.

"Вы видели синяк у него под глазом? Это справедливость! Нет, это не я, это справедливость.Это дамская пощечина Ани Лорак,"

- уточнил свое высказывание Баста.

Он также пояснил, что сейчас в проекте очень высокие ставки. Выросла новая смена участников "Голоса":

"Все кто пришли в этот раз за победой и успехом, они феноменальны."

Василий рассказал, что в этом году у наставников больше свободы. Есть возможности для реализации новых творческих задумок и неожиданных решений для конкурсантов.