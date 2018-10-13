Сб, 13.10.2018
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Баста о Шнурове: Он просто непрофессионал Голос-7

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ФОТО: Sputnik/Scanpix

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в интервью Ивану Урганту рассказал о работе в седьмом сезоне проекта "Голос", а также конфликте с Сергеем Шнуровым. 

ФОТО: https://www.instagram.com/bastaakanoggano

В программе исполнитель старался уклоняться от вопросов про взаимоотношения с лидером группировки "Ленинград". Но Ургант продолжал делать акцент на очевидном конфликте между наставниками. Напомним, стартовал седьмой сезон шоу, проект получил название "Перезагрузка". Наставниками в этот раз стали Баста, Ани Лорак, Валерий Меладзе и Сергей Шнуров. 

"Если между вами пробежала пьяная черно-белая кошка, то понятно от кого, и к кому она побежала,"

- пошутил Иван. И поинтересовался какие есть притензии у рэпера к Шнурову.

"Притензий нет. Он просто непрофессионал!"

-  ответил Василий. 

ФОТО: https://www.instagram.com/bastaakanoggano

После этого она напомнил про синяк, который получил эпатажный артист и подчеркнул, он это заслужил.

"Вы видели синяк у него под глазом? Это справедливость! Нет, это не я, это справедливость.Это дамская пощечина Ани Лорак,"

- уточнил свое высказывание Баста.

Он также пояснил, что сейчас в проекте очень высокие ставки. Выросла новая смена участников "Голоса":

"Все кто пришли в этот раз за победой и успехом, они феноменальны."

Василий рассказал, что в этом году у наставников больше свободы. Есть возможности для реализации новых творческих задумок и неожиданных решений для конкурсантов. 

Напомним, в пятницу, 12 октября во время традиционных "слепых прослушиваний" наставники уже успели решить судьбу 12 исполнителей. 

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