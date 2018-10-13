Армена Джигарханяна госпитализировали в Москве

«Состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное», — сказал Парфенов, передает Gazeta ru .

По его словам, из-за болезни Джигарханяна также становится недопустимым его участие в судебном заседании 22 октября. Он не стал уточнять диагноз.