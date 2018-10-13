Сб, 13.10.2018
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Армена Джигарханяна госпитализировали в Москве

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Армен Джигарханян

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Народный артист СССР Армен Джигарханян может пропустить судебное заседание против своей бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской, так как был госпитализирован в Москве, сообщил адвокат Евгений Парфенов, сообщает «Московский комсомолец».

«Состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное», — сказал Парфенов, передает Gazeta ru.

По его словам, из-за болезни Джигарханяна также становится недопустимым его участие в судебном заседании 22 октября. Он не стал уточнять диагноз.

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