Армена Джигарханяна госпитализировали в Москве
13 октября 2018, 13:48
Народный артист СССР Армен Джигарханян может пропустить судебное заседание против своей бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской, так как был госпитализирован в Москве, сообщил адвокат Евгений Парфенов, сообщает «Московский комсомолец».
«Состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное», — сказал Парфенов, передает Gazeta ru.
По его словам, из-за болезни Джигарханяна также становится недопустимым его участие в судебном заседании 22 октября. Он не стал уточнять диагноз.