Княzz – бесноватый и ностальгический панк-рок (фото)

В рижском клубе "Melnā Piektdiena" прошел концерт российской рок-группы "Княzz", который собрал около четырех сотен человек. Артисты исполнили не только песни из будущего альбома, но и старые, горячо любимые фанатами хиты времен "Короля и Шута" (КиШ).
Лидер коллектива, Андрей Князев поблагодарил зал и рассказал, что помнит Ригу. Именно здесь он выступал с покойным Михаилом Горшенёвым. После этих слов, толпа восторженно взревела. Сотни рук стали тянуться к сцене, демонстрируя вокалисту свое уважение и одобрение – выкидывая "козу".
В этот вечер, публика была богата на сюрпризы: группа молодых людей принесла подарок - портрет Князева, написанный маслом.
Над головами зрителей развивались флаги с надписями "Княzz" и "Король и Шут". Несколько активистов специально подготовили для этого вечера транспаранты. В какой-то момент, Андрей даже взял флаг у одного из фанатов.
Когда зазвучали песни "Короля и Шута" по залу разошлись листовки с портретами Михаила Горшенёва. Таким образом, рижане хотели почтить память любимого музыканта.
Разочарованных в этот вечер не было. На концерт пришли люди, которые хорошо знакомы с творчеством Андрея Князева. Прозвучали самые любимые песни "КиШ": "Ели мясо мужики", "Проклятый старый дом", "Мертвый анархист", "Танец злобного гения", "Воспоминания о былой любви", "Прыгну со скалы" и многие другие. Вечер не мог не закончиться выходом "на бис". В завершении Андрей подарил публике исполнение одной из самых известных песен - "Лесник".