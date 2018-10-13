Княzz – бесноватый и ностальгический панк-рок (фото)

ФОТО: Алексей Алифанов

ФОТО: Алексей Алифанов

Лидер коллектива, Андрей Князев поблагодарил зал и рассказал, что помнит Ригу. Именно здесь он выступал с покойным Михаилом Горшенёвым. После этих слов, толпа восторженно взревела. Сотни рук стали тянуться к сцене, демонстрируя вокалисту свое уважение и одобрение – выкидывая "козу".

ФОТО: Алексей Алифанов

В этот вечер, публика была богата на сюрпризы: группа молодых людей принесла подарок - портрет Князева, написанный маслом.

ФОТО: Алексей Алифанов

Над головами зрителей развивались флаги с надписями "Княzz" и "Король и Шут". Несколько активистов специально подготовили для этого вечера транспаранты. В какой-то момент, Андрей даже взял флаг у одного из фанатов.

ФОТО: Алексей Алифанов

ФОТО: Алексей Алифанов



Когда зазвучали песни "Короля и Шута" по залу разошлись листовки с портретами Михаила Горшенёва. Таким образом, рижане хотели почтить память любимого музыканта.

ФОТО: Алексей Алифанов

Разочарованных в этот вечер не было. На концерт пришли люди, которые хорошо знакомы с творчеством Андрея Князева. Прозвучали самые любимые песни "КиШ": "Ели мясо мужики", "Проклятый старый дом", "Мертвый анархист", "Танец злобного гения", "Воспоминания о былой любви", "Прыгну со скалы" и многие другие. Вечер не мог не закончиться выходом "на бис". В завершении Андрей подарил публике исполнение одной из самых известных песен - "Лесник".

ФОТО: Алексей Алифанов

ФОТО: Алексей Алифанов

ФОТО: Алексей Алифанов

ФОТО: Алексей Алифанов

ФОТО: Алексей Алифанов