9 октября блестящему рок-музыканту, поэту, певцу и основателю группы "The Beatles" Джону Леннону исполнилось бы 78 лет. Он по праву считается одним из самых популярных музыкантов ХХ века, а его творчество стало хрестоматийным.
Русский TVNET сделал подборку семи топовых песен британской легенды.
1.Imagine (1971)
Творчество Леннона оказало огромное влияние на субкультуру хиппи. Его высказывания часто носили политический и антивоенный характер. Такой стала и композиция Imagine. В ней поется о равенстве и братстве людей, о мире и свободе.
2.Whatever Gets You Thru the Night (1974)
Именно этот сингл стал в карьере артиста первым, взорвавшим хит-парады. До этого момента еще ни одна композиция певца не попадала на первое место.
Жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты строишь другие планы. Д. Леннон
3.Starting Over (1980)
Говоря о лучших композициях Леннона, нельзя не упомянуть песню Starting Over, которая стала популярной только после его смерти.
4.Watching the Wheels (1980)
Гимн семейному счастью и любви. Совместная жизнь Джона и Йоко началась в 1968 году. Как говорил тогда сам певец,
"Мы — не Джон и Йоко, а одна душа в двух телах, Джон-и-Йоко".
5.Woman (1980)
Джон Леннон считал, что
"для каждого мужчины движущая сила – это женщина. Без женщины даже Наполеон был бы простым идиотом".
6. Give Peace a Chance (1969)
Песня-лозунг о мире, которую Джон Леннон впервые исполнил во время своей второй постельной акции против войны во Вьетнаме, соместно с Йоко Оно.
7.Jealous Guy (1971)
Песня написанная во время путешествия в Индию вместе с группой "The Beatles".
8 декабря 1980 года Джон Леннон был застрелен фанатом и умер в возрасте 40 лет, но он до конца своих дней оставался таким же мечтателем, каким был в школьные годы.
Когда я пошел в школу, меня спросили, кем я хочу стать, когда вырасту. Я написал: "Счастливым". Мне сказали: "Ты не понял задание", — а я ответил: "Вы не поняли жизнь".