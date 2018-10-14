Вс, 14.10.2018
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"Это жесть, их больше нет!" - Дана Борисова боится облысеть

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ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Скандальная российская телеведущая Дана Борисова приняла участие в программе "Модный приговор". Перемены не только не пошли на пользу девушке, но теперь под угрозой её роскошные волосы.

В своем Instagram-аккаунте Борисова пожаловалась подписчикам, что после преображения боялась показаться людям. 

"Наконец-то отважилась выйти из дома. Срочно в любимый салон. Попытаться помыть волосы, вычесать килограммы пудры для начёса, снять нарощенные на челку пряди и сделать кератиновое восстановление",

- стесняясь своего внешнего вида написала девушка. 

ФОТО: https://www.instagram.com/danaborisova_official

Дана рассказала поклонникам, что этим история не кончилась. "Модный приговор" считает, что вся история  - это вымысел, и теледива всё придумала, чтобы шантажировать программу. 

"Считаю, что это некрасиво.  Врач трихолог прописал гормональные мази, так как кожа головы и корни серьёзно повреждены. Мастера спрашивают: что делали, какой краской, каким процентом красили? Чтобы иметь представление о том, что произошло. Однако мне не дают ни имени, ни даже контактов стилиста. Пишут, что у него выходные."  

Неделю назад публикуя фотографию с вечеринки журнала "LF Sity" Борисова писала:

Если честно, я очень не хочу идти на "Модный приговор". Но, видимо, придётся, перемены нам всем необходимы.

ФОТО: https://www.instagram.com/danaborisova_official

Тогда звезда даже не подозревала, что эти перемены могут обернуться настоящей трагедией. 

"Я деморализована, по-честному. Каждое утро просыпаюсь, а они ещё ужаснее и жёстче, даже чем с вечера были"

- пишет в комментариях про свое состояние волос Дана. При этом она утверждает, что не вымогала у Первого канала никакие деньги и расчитывала хотя бы на извинения. 

"Я стараюсь шутить, но честно говоря, расстроена настолько...Просто нет слов. Я их лечила, лечила, практически не красила, а сейчас это жесть, их больше нет!"

Напомним, в начале этого года экс-ведущая "Армейского магазина" вернулась из Таиланда, где лечилась от наркозависимости. 

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