"Это жесть, их больше нет!" - Дана Борисова боится облысеть

Скандальная российская телеведущая Дана Борисова приняла участие в программе "Модный приговор". Перемены не только не пошли на пользу девушке, но теперь под угрозой её роскошные волосы.
В своем Instagram-аккаунте Борисова пожаловалась подписчикам, что после преображения боялась показаться людям.
"Наконец-то отважилась выйти из дома. Срочно в любимый салон. Попытаться помыть волосы, вычесать килограммы пудры для начёса, снять нарощенные на челку пряди и сделать кератиновое восстановление",
- стесняясь своего внешнего вида написала девушка.
Дана рассказала поклонникам, что этим история не кончилась. "Модный приговор" считает, что вся история - это вымысел, и теледива всё придумала, чтобы шантажировать программу.
"Считаю, что это некрасиво. Врач трихолог прописал гормональные мази, так как кожа головы и корни серьёзно повреждены. Мастера спрашивают: что делали, какой краской, каким процентом красили? Чтобы иметь представление о том, что произошло. Однако мне не дают ни имени, ни даже контактов стилиста. Пишут, что у него выходные."
Неделю назад публикуя фотографию с вечеринки журнала "LF Sity" Борисова писала:
Если честно, я очень не хочу идти на "Модный приговор". Но, видимо, придётся, перемены нам всем необходимы.
Тогда звезда даже не подозревала, что эти перемены могут обернуться настоящей трагедией.
"Я деморализована, по-честному. Каждое утро просыпаюсь, а они ещё ужаснее и жёстче, даже чем с вечера были"
- пишет в комментариях про свое состояние волос Дана. При этом она утверждает, что не вымогала у Первого канала никакие деньги и расчитывала хотя бы на извинения.
"Я стараюсь шутить, но честно говоря, расстроена настолько...Просто нет слов. Я их лечила, лечила, практически не красила, а сейчас это жесть, их больше нет!"
Напомним, в начале этого года экс-ведущая "Армейского магазина" вернулась из Таиланда, где лечилась от наркозависимости.