"Это жесть, их больше нет!" - Дана Борисова боится облысеть

"Считаю, что это некрасиво. Врач трихолог прописал гормональные мази, так как кожа головы и корни серьёзно повреждены. Мастера спрашивают: что делали, какой краской, каким процентом красили? Чтобы иметь представление о том, что произошло. Однако мне не дают ни имени, ни даже контактов стилиста. Пишут, что у него выходные."