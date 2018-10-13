Папа римский лишил сана двух епископов из-за домогательств

Папа римский Франциск лишил сана двух иерархов из Чили, обвиненных в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним. Как сообщает в субботу, 13 октября, новостной портал Ватикана Vatican News, статуса клирика лишены проживающий в Германии бывший архиепископ чилийского города Ла-Серена Франсиско Хосе Кокс Унееус и бывший епископ города Икике Марко Антонио Орденес Фернандес.
84-летний Кокс был архиепископом Ла-Серены с 1990 по 1997 год. В возрасте 63 лет он покинул свой пост без объяснения причин. При этом обычно католические епископы уходят со своих постов после достижения 75 лет, указывает католическое новостное агентство KNA. С 2002 года Кокс проживает в городе Фаллендар на западе ФРГ и является членом Шёнштаттского движения.
В начале августа движение сообщило в правоохранительные органы о предполагаемом случае сексуальных домогательств со стороны Кокса, произошедшем в 2004 году. Однако полиция не начала расследование, сославшись на отсутствие состава преступления, передает Deutsche Welle.
Орденес ушел с поста архиепископа в 2012 году, когда в отношении него шли два судебных разбирательства. Орденес объяснил свой уход ухудшением здоровья и уехал на лечение в Перу, где проживает до сих пор. Как сообщают СМИ, в июне 2017 года члены одной из католических общин отправили новому епископу Икике и в Ватикан письмо с доказательствами сексуальных домогательств со стороны Орденеса.