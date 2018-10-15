Запрещенные в России музыканты выступят в Латвии

Пн, 15.10.2018
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ФОТО: Пресс-фото

19 октября в клубе Melnā Piektdiena в рамках европейского турне будут гостить польские блэк-металлисты  - Batushka.

Группа основана 2015 году, но их первый альбом "Yekteníya VII" не был особо заметным. В свою очередь, дебютный диск "Litourgiya" стал настоящей сенсацией, получив массу положительных отзывов от мировых метал-грандов и музыкальных критиков, среди них также Metal Observer. 

Название Batushka - это прямая отсылка к православной церкви. В текстах присутствуют цитаты из песнопений литургии.  Но нельзя считать команду представителями христианской метал-музыки. Наоборот, группа неоднократно подвергалась угрозам верующих, после чего были отменены концерты в России и Белоруссии.

Об участниках коллектива известно мало. Но неоднократно упоминалось, что это представители известных метал-групп. Слухи усиливает тот факт, что менеджером Batushka является представитель самого известного в Польше блэк-метал объединения – Behemoth.

Начало концерта в 20:00, клуб открыт с 19:00.

Билеты в продаже на ticketshop.lv.

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