Запрещенные в России музыканты выступят в Латвии

Группа основана 2015 году, но их первый альбом "Yekteníya VII" не был особо заметным. В свою очередь, дебютный диск "Litourgiya" стал настоящей сенсацией, получив массу положительных отзывов от мировых метал-грандов и музыкальных критиков, среди них также Metal Observer.

Название Batushka - это прямая отсылка к православной церкви. В текстах присутствуют цитаты из песнопений литургии. Но нельзя считать команду представителями христианской метал-музыки. Наоборот, группа неоднократно подвергалась угрозам верующих, после чего были отменены концерты в России и Белоруссии.

Об участниках коллектива известно мало. Но неоднократно упоминалось, что это представители известных метал-групп. Слухи усиливает тот факт, что менеджером Batushka является представитель самого известного в Польше блэк-метал объединения – Behemoth.

Начало концерта в 20:00, клуб открыт с 19:00.