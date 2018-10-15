Пн, 15.10.2018
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"Однажды в России" возвращается в Ригу

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ФОТО: скриншот видео

В понедельник, 29 октября в Доме Конгрессов выступят звезды шоу "Однажды в России". Известные "КВН-щики" представят в латвийской столице новую юмористическую программу.

Остросоциальное юмористическое шоу "Однажды в России" - один из самых успешных проектов на телеканале ТНТ. В рамках шоу актеры разыгрывают различные ситуации из жизни. Они поднимают актуальные темы и обыгрывают их в юмористической манере. Происходящее на сцене напоминает короткометражные фильмы.

За один вечер артисты перенесут аудиторию на заграничные курорты, в российскую глубинку, а также заставят посмеяться над недовольной тещей или жадным полицейским, школьными и университетскими заморочками, или гламурными вечеринками. Зрителям раскроют обратную сторону жизни олигархов, звезд, работников сферы производства и торговли - и все это в юмористической форме.

Шоу "Однажды в России" - это юмористический спектакль с живыми эмоциями.

Билеты доступны во всех точках продажи Biļešu Serviss.

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