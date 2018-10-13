Вс, 14.10.2018
Главное, чтобы сверху исправно падали желуди - пока мы снизу подкапываем корни. А свалится дуб - так еще и лучше: все желуди наши! Правда, больно уж разные свиньи собрались под европейским дубом. Иван Пауков, комментатор TVNET

Произошел сбой в работе Telegram

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telegram

ФОТО: Sputnik/Scanpix

Пользователи массово сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сбои в работе Telegram были зафиксированы начиная с 21.00, передает Gazeta ru.

Сбои отмечаются прежде всего в Центральной Европе. О них сообщают также из Турции, Израиля, США.

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