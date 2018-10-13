Произошел сбой в работе Telegram

TVNET RusГибридТехнологииПроизошел сбой в работе TelegramПроизошел сбой в работе TelegramGazeta.ru Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать13 октября 2018, 22:59telegramФОТО: Sputnik/ScanpixПользователи массово сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.Сбои в работе Telegram были зафиксированы начиная с 21.00, передает Gazeta ru.Сбои отмечаются прежде всего в Центральной Европе. О них сообщают также из Турции, Израиля, США.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьtelegramсбой