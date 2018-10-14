"Серебро" в Studio 69: любовь, угар и поцелуи

В субботу, 13 октября в Studio 69 выступила она из самых горячих девчачьих групп российской эстрады – "Серебро".
Концертная площадка клуба была переполнена. Возможно, причина аншлага - это заявление главной солистки, Ольги Серябкиной, о начале сольной карьеры. Но главный успех коллектива, именно, в грамотном сочетании слов и мелодии. Можно совершенно не понимать, о чем поется, но песня будет "качать". Доказательство этому - огромное количество латышскоговорящей публики в зале.
Русский TVNET пообщался с поклонниками и узнал их мнение:
"Концерт очень классный. Я люблю "Серебро"", - восторженно прокричала девушка с акцентом.
В зале ощущался накал страстей: девочки хотели мальчиков, мальчики хотели девочек, жаркие поцелуи и объятия.
"Я не являюсь фанатом. Я просто здесь оказался, меня сюда занес ветер…", - стал рассказывать высокий молодой человек, пока его не подхватила девушка и не увела на танцпол.
На сцене исполнительницы благодарили за подарки, за любовь и не переставали обниматься.
"Я уже третий раз на концерте группы "Серебро". Красивые девушки и весело зажигают", - прокомментировал выступление один из зрителей.
Можно было отметить, что большинство в зале - это преданные поклонники коллектива. Каждая песня подхватывалась и сопровождалась громкими аплодисментами.
"Нам нравится эта группа. Она современная и новая. Жаль, конечно, что Серябкина уходит в сольный проект "Molly". Но мы всё равно будем продолжать слушать "Серебро"", - убедительно ответила одна из посетительниц.
Сама Ольга Серябкина перед исполнением песни "Я тебя не отдам" подтвердила, что она покидает коллектив:
"Может быть кто-то не знает, но я скоро уйду из группы. Сейчас всё как есть. Но я могу вам сказать, что понимаю на все сто процентов песню "Никому, никогда". С любимыми нельзя расставаться. С любимыми надо быть вместе, быть в объятиях и держаться за руки", - трогательно объявила о своем уходе Ольга.
Как сообщалось ранее, Максим Фадеев заявил о том, что Ольга Серябкина начинает сольную карьеру под псевдонимом "Molly", и он её в этом поддерживает. Таким образом, певица останется на попечении "родного" лейбла MALFA.