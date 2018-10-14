"Серебро" в Studio 69: любовь, угар и поцелуи

"Может быть кто-то не знает, но я скоро уйду из группы. Сейчас всё как есть. Но я могу вам сказать, что понимаю на все сто процентов песню "Никому, никогда". С любимыми нельзя расставаться. С любимыми надо быть вместе, быть в объятиях и держаться за руки", - трогательно объявила о своем уходе Ольга.