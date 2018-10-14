Альбом Beatles стал самым популярным в истории Великобритании

Согласно данным музыкальной организации The Official Charts Company, которая отвечает за составление официальных музыкальных хит-парадов в Великобритании, альбом 1967 года стал лидером рейтинга на основе данных о количествах скачиваний и онлайн-прослушиваний, а также о физических объемах продаж. Самыми известными песнями, которые вошли в указанный альбом, являются "With a Little Help from My Friends" и "A Day in the Life".