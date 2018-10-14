Вс, 14.10.2018
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Альбом Beatles стал самым популярным в истории Великобритании

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Grupa "The Beatles"

ФОТО: Reuters/ScanPix

Альбом рок-группы The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" был признан самым популярным британским альбомом в истории. Об этом сообщает Газета.ру с ссылкой на The Associated Press.

Согласно данным музыкальной организации The Official Charts Company, которая отвечает за составление официальных музыкальных хит-парадов в Великобритании, альбом 1967 года стал лидером рейтинга на основе данных о количествах скачиваний и онлайн-прослушиваний, а также о физических объемах продаж. Самыми известными песнями, которые вошли в указанный альбом, являются "With a Little Help from My Friends" и "A Day in the Life".

Уточняется, что второе место рейтинга занял альбом Адель "21", а третье — "(What's the Story) Morning Glory?" британской рок-группы Oasis.

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