Вс, 14.10.2018
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Найден новый перетендент на роль Джеймса Бонда

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ФОТО: AP/Scanpix

Шотландский актер Ричард Мэдден, известный ролью в сериале "Телохранитель", может заменить Дэниэла Крэйга в фильмах о Джеймсе Бонде. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой издание The Daily Mail.

Согласно имеющейся информации, на 32-летнего Мэддена обратили внимание благодаря его роли в "Телохранителе".

ФОТО: https://www.instagram.com/maddenrichard

По данным издания, исполнительный продюсер Барбара Брокколи, которая принимает решение по поводу всех исполнителей в фильме о Джеймсе Бонде, свяжется с Мэдденом в ближайшие дни.

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