Найден новый перетендент на роль Джеймса Бонда

Согласно имеющейся информации, на 32-летнего Мэддена обратили внимание благодаря его роли в "Телохранителе".

По данным издания, исполнительный продюсер Барбара Брокколи, которая принимает решение по поводу всех исполнителей в фильме о Джеймсе Бонде, свяжется с Мэдденом в ближайшие дни.