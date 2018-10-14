Найден новый перетендент на роль Джеймса Бонда
14 октября 2018, 16:45
Шотландский актер Ричард Мэдден, известный ролью в сериале "Телохранитель", может заменить Дэниэла Крэйга в фильмах о Джеймсе Бонде. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой издание The Daily Mail.
Согласно имеющейся информации, на 32-летнего Мэддена обратили внимание благодаря его роли в "Телохранителе".
По данным издания, исполнительный продюсер Барбара Брокколи, которая принимает решение по поводу всех исполнителей в фильме о Джеймсе Бонде, свяжется с Мэдденом в ближайшие дни.