Вс, 14.10.2018
"Словно тебя переехал поезд", "грудь кажется квадратной", "есть ощущение, что она где-то практически на шее" - это лишь малая часть высказываний очнувшихся после увеличения груди. Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Стас Пьеха попал в больницу

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Стас Пьеха

ФОТО: facebook.com/stas.pieha.official

О своей госпитализации артист рассказал в Instagram-аккаунте. 

Стас поспешил успокоить своих поклонников написав, что ничего страшного с ним не произошло, но придется придерживаться диеты.

"Раз я с вами делюсь тут разным, то ловите... не сахарный же. Жить я буду, петь тоже... Глобальных изменений не последует, возможно корректировка питания, режима и нагрузок."

Певец сделал вывод, что пора начать заниматься собой. 

"Каждый раз, прежде чем начать практиковать любовь к себе, мне требуется увесистый повод, надеюсь данного урока мне хватит! Пока я в безопасности, лечусь и прохожу полный чекаут."

ФОТО: https://www.instagram.com/wolfieha

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