Стас Пьеха попал в больницу
14 октября 2018, 18:51
О своей госпитализации артист рассказал в Instagram-аккаунте.
Стас поспешил успокоить своих поклонников написав, что ничего страшного с ним не произошло, но придется придерживаться диеты.
"Раз я с вами делюсь тут разным, то ловите... не сахарный же. Жить я буду, петь тоже... Глобальных изменений не последует, возможно корректировка питания, режима и нагрузок."
Певец сделал вывод, что пора начать заниматься собой.
"Каждый раз, прежде чем начать практиковать любовь к себе, мне требуется увесистый повод, надеюсь данного урока мне хватит! Пока я в безопасности, лечусь и прохожу полный чекаут."