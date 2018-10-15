ФОТО: Алексей Алифанов

На концерт в Риге были распроданы почти все билеты, да и в прошлом году две композиции "Наука Билли Бонса" и "Брат" поднялись на первую строчку российского хит-парада "Чартова дюжина".

Что является показателем популярности коллектива?

"Показателем является только количество людей, которые приходят на концерты. И ещё стабильность посещения, даже в непростые, неудобные для людей дни",

- поясняет артист.

ФОТО: Алексей Алифанов

Андрей Князев сделал большой вклад в развитие русской рок-музыки. Он являлся не только вторым солистом и сооснователем, но и автором практически всех текстов песен группы "Король и Шут" ("КиШ").

"Ни одна молодая группа сразу не может стать культовой.

Культ - это когда на протяжении долгого времени существует коллектив и творчество.

Когда есть своя неповторимая, уникальная, стилистическая, музыкальная и текстовая основа. Именно совокупность всех этих моментов создает образ, который становится историей современной рок-музыки",

- объясняет феномен успеха "КиШ" музыкант.

Рассказывая о создании "Короля и Шута", Князев объясняет, что проект изначально был задумал как долгосрочный. Он создавался для того, чтобы войти в историю:

- Умереть на сцене - был наш главный лозунг!

Мы стремились создать культовую команду, и хотели, чтобы наши фанаты всегда могли обращаться к нашей музыке. Мы создавали свой альтернативный мир сказок.

ФОТО: Алексей Алифанов

"Ну и конечно, я не буду ставить себя на одну чашу весов с "Королем и Шутом.

Это была отдельная концепция. Это наша общая работа с Михаилом",

- пордчеркивает артист.

Появится ли когда-нибудь фильм о группе "Король и Шут"?

Все такие вероятности происходят либо с подачи, либо при поддержке лидера коллектива или посмертно.

Возможно этой осенью появится фильм "Меригуан" (Одноименная песня Андрея Князева - прим.ред.).

Этот фильм снят девушкой, которая любила "Король и Шут" и хотела снять фильм о моей творческой линии в этой группе. Вот она сняла такой фильм. Уверен,что он попадет в фильмографию наших поклонников, но это больше о моем творческом пути.

Адрей Князев считает, что такой фильм обязательно появится. Только должны появиться адекватные и талантливые режиссеры, а также сценаристы, которые это захотят реализовать.

В России панк-рок выходит на новый уровень. Появляется масса молодых коллективов. Что вы можете сказать по этому поводу?

В настоящий момент есть противоречивая история в развитии рок-музыки. Многие её ценители ждут "новой волны". В какой-то момент рок нейтрализовали, или попытались это сделать.

Не знаю, чьих это рук дело, или это продюсерский заговор. Но рок-музыка ушла с пьедестала, и ее вообще "задвигают".

Это видно по некоторым радиостанциям, которые раньше поддерживали рок-музыку. Тем не менее, клубный андерграунд живет и развивается, так или иначе он будет, и он покажет свое лицо!

Музыкант имеет ввиду популярность хип-хоп направлений среди молодежи.

"Никакая мода на рэп, не заменит для молодежи рок-музыку! Кто слушает рэп, тот будет слушать рэп. Но тот, кого судьба свела с рок-музыкой, им никуда не деться. И таких людей много, поэтому мне очень странно, что эту индустрию до сих пор пытаются игнорировать. Но народ изголодался.

Грядет новая волна рок-музыки, это необратимый момент!",

- пророчески завершает свой ответ исполнитель.