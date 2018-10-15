В понедельник, 15 октября Леонид Агутин и Сергей Шнуров презентовали совместный клип на песню "Какая-то фигня". Об этом рассказал сам Агутин на своей странице в социальных сетях.
Известно, что съемки состоялись 1 октября. Продюсером и исполнителем главной роли выступил актер Алексей Гуськов. Кроме него в клипе снимался также Сергей Бурунов, известный по роли подполковника Яковлева в сериале "Полицейский с Рублевки".
В ролике Шнуров и Агутин сидя на мотороллерах вспоминают своё прошлое.
"были такими, как надо", "не терпели фальши", "были чисто либеральных взглядов",
- поют артисты.
Кроме этих сцен, клип наполнен ключевыми моментами фильма "Вечная жизнь Александра Христофорова".
Напомним, композиция стала саундтреком к этой киноработе, которая стартует в прокате 18 октября.