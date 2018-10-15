Пн, 15.10.2018
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"Какая-то фигня!" - Агутин и Шнуров в совместном клипе Премьера

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ФОТО: скриншот видео

В понедельник, 15 октября Леонид Агутин и Сергей Шнуров презентовали совместный клип на песню "Какая-то фигня". Об этом рассказал сам Агутин на своей странице в социальных сетях.

Известно, что съемки состоялись 1 октября. Продюсером и исполнителем главной роли выступил актер Алексей Гуськов. Кроме него в клипе снимался также Сергей Бурунов, известный по роли подполковника Яковлева в сериале "Полицейский с Рублевки".

В ролике Шнуров и Агутин сидя на мотороллерах вспоминают своё прошлое.

"были такими, как надо", "не терпели фальши", "были чисто либеральных взглядов",

- поют артисты. 

Кроме этих сцен, клип наполнен ключевыми моментами фильма "Вечная жизнь Александра Христофорова".

Напомним, композиция  стала саундтреком к этой киноработе, которая стартует в прокате 18 октября. 

ФОТО: https://www.instagram.com/agutinleonid

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