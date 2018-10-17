Ср, 17.10.2018
Ночные концерты - это не моя история, потому что важно же, чтобы голос был в своем лучшем состоянии, а 2.00 ночи это уже такой охрипший, севший голосок. Johnyboy, рэп исполнитель из Латвии

Латвиец поразил жюри на шоу "Голос" в Литве ему заплатили прямо на сцене

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ФОТО: скриншот видео

Обычный парень из Краславы Янис Дрегерис выступил на литовском шоу "Голос". На этапе "Слепых прослушиваний" он исполнил песню "Highway to hell", но уже спустя десять секунд к нему повернулись сразу двое наставников, а потом и остальные. В завершении один из менторов подошел к Янису и передал ему всё содержимое своих карманов. 

Когда Янис Дрегерис вышел на сцену у него было легкое волнение. Но он уверенно начал перемещаться по сцене и хлопать в ладоши. На первых аккордах известной всем композиции "Highway to hell", участник вел себя так, как будто это и не "Слепые прослушивания". Такой способ оказался действенным, и уже спустя десять секунд к нему повернулись сразу двое наставников, а потом и остальные. В завершении участник жюри - Justinas (к которому в команду отправился Янис) подошел и отдал все деньги, которые были в его карманах.  

Изданию Русский TVNET удалось узнать, как Янис попал на это шоу.

- Почему ты отправился именно в Литву, а не стал участвовать в местных программах?

- Сама идея участия в такого рода масштабном проекте у меня появилась два года назад. Ранее, я считал что еще рано. Сейчас я уверен в своих силах, и готов к сильным противникам.

К сожалению, в Латвии такого проекта нет. В свою очередь в Литве, он проходит уже 6 год подряд, и само собой, мне захотелось поучавствовать в этом проекте.

Все прошло очень быстро. Заполненная анкета, и ответ от организаторов не заставил себя долго ждать.

- Тяжело ли быть внутри проекта?

- Все новое, это нелегкий труд.

Упорные репетиции, занятия, сьемки, подготовки, выступления. Самое сложное, это понять других участников, ведь они разговаривают на литовском языке. Но я знал куда шел!

И это того стоит! Кроме того, необходимо было стараться совместить работу и проекте. Но благадоря поддержке моего начальства, родных и близких, все оказалось возможно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♥️🤘💪🏻💋

Публикация от Janis Dregeris (@janis_dregeris)

- Где можно посмотреть твои выступления?

Шоу транслируется на литовском канале LNK. После трансляции, все размещается на YouTube канале.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

practice, only practice ;) feeling excellent

Публикация от Janis Dregeris (@janis_dregeris)

- Быть может тебе стоило попробовать себя в латвийском "X Faktors" или отправиться в Россию?

- Я всегда считал, что если есть подворачивается случай, то им надо обязательно воспользоваться! Латвийский "X Faktors" - это еще одна прекрасная возможность показать себя.

Насколько мне известно, участие во многих проектах одновременно оценивается негативно.

В этом году, я решил попробовать себя в литовском конкурсе. Если в следующем году будет проходить третий сезон латвийского "X Faktors", я непременно подам заявку, и попробую себя показать латвийской аудитории. Что касается участия в проектах в других странах, таких как Украина, Росиия, то они находятся очень далеко от Латвии. В моем случае, это было бы крайне сложно. Это было бы практически нереально совместить с графиком моей работы.

- Откуда ты родом? Каков твой путь в мир музыки?

- Я родился в музыкальной семье.

Мой отец известный шлягерный музыкант Алдис Дрегерис (Aldis Drēģeris), песни которого можно услышать на радио и по сей день. (отца Яниса не стало в 2005 году. - прим.ред.)

Со слов моей матери,

еще в роддоме медсестра мне напрарочила славу вокалиста, потому что я громче всех кричал.

ФОТО: Пресс-фото

Родители отдали меня в музыкальную школу, которую я благополучно закончил по классу фортепиано.

Еще в школьное время, мы с друзьями организовали рок - группу "Stage Divers", с которой успели поучаствовать в теле-шоу "Troksnis 4".

После того, как группа распалась, появился новый коллектив, под названием "Wild Detroit Gang". За несколько лет мы приняли участие в разных фестивалях как в Латвии, так и за ее пределами. Но, на данный момент группа неактивна. 

ФОТО: Пресс-фото

Янис рассказал нам, что следующий эфир с "Нокаутами" появится на литовском канале в ноябре.

Русский TVNET обязательно будет следить за успехами талантливого вокалиста, ведь он не первая звезда, которая зажглась благодаря литовскому проекту.

В 2014 году певица Саманта Тина

произвела впечатление на жюри исполнением композиции Уитни Хьюстон -  I wanna dance with somebody

Также стоит отметить одну из конкурсанток латвийского "X Faktors" этого года  - Елену Матуле.

Её триумф состоялся на польском шоу "Голос", где девушка покорила сердца судей хитом Арианы Гранде, Джесси Джей и Никки Минаж - Bang, bang.

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