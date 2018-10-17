Обычный парень из Краславы Янис Дрегерис выступил на литовском шоу "Голос". На этапе "Слепых прослушиваний" он исполнил песню "Highway to hell", но уже спустя десять секунд к нему повернулись сразу двое наставников, а потом и остальные. В завершении один из менторов подошел к Янису и передал ему всё содержимое своих карманов.
Когда Янис Дрегерис вышел на сцену у него было легкое волнение. Но он уверенно начал перемещаться по сцене и хлопать в ладоши. На первых аккордах известной всем композиции "Highway to hell", участник вел себя так, как будто это и не "Слепые прослушивания". Такой способ оказался действенным, и уже спустя десять секунд к нему повернулись сразу двое наставников, а потом и остальные. В завершении участник жюри - Justinas (к которому в команду отправился Янис) подошел и отдал все деньги, которые были в его карманах.
Изданию Русский TVNET удалось узнать, как Янис попал на это шоу.
- Почему ты отправился именно в Литву, а не стал участвовать в местных программах?
- Сама идея участия в такого рода масштабном проекте у меня появилась два года назад. Ранее, я считал что еще рано. Сейчас я уверен в своих силах, и готов к сильным противникам.
К сожалению, в Латвии такого проекта нет. В свою очередь в Литве, он проходит уже 6 год подряд, и само собой, мне захотелось поучавствовать в этом проекте.
Все прошло очень быстро. Заполненная анкета, и ответ от организаторов не заставил себя долго ждать.
- Тяжело ли быть внутри проекта?
- Все новое, это нелегкий труд.
Упорные репетиции, занятия, сьемки, подготовки, выступления. Самое сложное, это понять других участников, ведь они разговаривают на литовском языке. Но я знал куда шел!
И это того стоит! Кроме того, необходимо было стараться совместить работу и проекте. Но благадоря поддержке моего начальства, родных и близких, все оказалось возможно.
- Где можно посмотреть твои выступления?
Шоу транслируется на литовском канале LNK. После трансляции, все размещается на YouTube канале.
- Быть может тебе стоило попробовать себя в латвийском "X Faktors" или отправиться в Россию?
- Я всегда считал, что если есть подворачивается случай, то им надо обязательно воспользоваться! Латвийский "X Faktors" - это еще одна прекрасная возможность показать себя.
Насколько мне известно, участие во многих проектах одновременно оценивается негативно.
В этом году, я решил попробовать себя в литовском конкурсе. Если в следующем году будет проходить третий сезон латвийского "X Faktors", я непременно подам заявку, и попробую себя показать латвийской аудитории. Что касается участия в проектах в других странах, таких как Украина, Росиия, то они находятся очень далеко от Латвии. В моем случае, это было бы крайне сложно. Это было бы практически нереально совместить с графиком моей работы.
- Откуда ты родом? Каков твой путь в мир музыки?
- Я родился в музыкальной семье.
Мой отец известный шлягерный музыкант Алдис Дрегерис (Aldis Drēģeris), песни которого можно услышать на радио и по сей день. (отца Яниса не стало в 2005 году. - прим.ред.)
Со слов моей матери,
еще в роддоме медсестра мне напрарочила славу вокалиста, потому что я громче всех кричал.
Родители отдали меня в музыкальную школу, которую я благополучно закончил по классу фортепиано.
Еще в школьное время, мы с друзьями организовали рок - группу "Stage Divers", с которой успели поучаствовать в теле-шоу "Troksnis 4".
После того, как группа распалась, появился новый коллектив, под названием "Wild Detroit Gang". За несколько лет мы приняли участие в разных фестивалях как в Латвии, так и за ее пределами. Но, на данный момент группа неактивна.
Янис рассказал нам, что следующий эфир с "Нокаутами" появится на литовском канале в ноябре.
Русский TVNET обязательно будет следить за успехами талантливого вокалиста, ведь он не первая звезда, которая зажглась благодаря литовскому проекту.
В 2014 году певица Саманта Тина
произвела впечатление на жюри исполнением композиции Уитни Хьюстон - I wanna dance with somebody.
Также стоит отметить одну из конкурсанток латвийского "X Faktors" этого года - Елену Матуле.
Её триумф состоялся на польском шоу "Голос", где девушка покорила сердца судей хитом Арианы Гранде, Джесси Джей и Никки Минаж - Bang, bang.