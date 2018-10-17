Когда Янис Дрегерис вышел на сцену у него было легкое волнение. Но он уверенно начал перемещаться по сцене и хлопать в ладоши. На первых аккордах известной всем композиции "Highway to hell", участник вел себя так, как будто это и не "Слепые прослушивания". Такой способ оказался действенным, и уже спустя десять секунд к нему повернулись сразу двое наставников, а потом и остальные. В завершении участник жюри - Justinas (к которому в команду отправился Янис) подошел и отдал все деньги, которые были в его карманах.

Изданию Русский TVNET удалось узнать, как Янис попал на это шоу.

- Почему ты отправился именно в Литву, а не стал участвовать в местных программах?

- Сама идея участия в такого рода масштабном проекте у меня появилась два года назад. Ранее, я считал что еще рано. Сейчас я уверен в своих силах, и готов к сильным противникам.

К сожалению, в Латвии такого проекта нет. В свою очередь в Литве, он проходит уже 6 год подряд, и само собой, мне захотелось поучавствовать в этом проекте.

Все прошло очень быстро. Заполненная анкета, и ответ от организаторов не заставил себя долго ждать.

- Тяжело ли быть внутри проекта?

- Все новое, это нелегкий труд.

Упорные репетиции, занятия, сьемки, подготовки, выступления. Самое сложное, это понять других участников, ведь они разговаривают на литовском языке. Но я знал куда шел!

И это того стоит! Кроме того, необходимо было стараться совместить работу и проекте. Но благадоря поддержке моего начальства, родных и близких, все оказалось возможно.

- Где можно посмотреть твои выступления?

Шоу транслируется на литовском канале LNK. После трансляции, все размещается на YouTube канале.

- Быть может тебе стоило попробовать себя в латвийском "X Faktors" или отправиться в Россию?

- Я всегда считал, что если есть подворачивается случай, то им надо обязательно воспользоваться! Латвийский "X Faktors" - это еще одна прекрасная возможность показать себя.

Насколько мне известно, участие во многих проектах одновременно оценивается негативно.