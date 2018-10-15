Пн, 15.10.2018
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Ариана Гранде отменила свадьбу

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Ариана Гранде

ФОТО: Reuters/ScanPix

Американская певица Ариана Гранде и ее жених Пит Дэвидсон приняли решение расстаться, тем самым отменив будущую свадьбу. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на издание TMZ.

В июне сообщалось, что Гранде и Дэвидсон объявили о помолвке — незадолго после того, как начали встречаться. Однако, по данным TMZ, пара все же решила расстаться.

Портал обращает внимание, что в последнее время певица жаловалась на трудный период в жизни и просила у поклонников дать ее передышку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

milk @brilovelife #giaw #behinddascenes

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