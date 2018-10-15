Ариана Гранде отменила свадьбу
15 октября 2018, 7:18
Американская певица Ариана Гранде и ее жених Пит Дэвидсон приняли решение расстаться, тем самым отменив будущую свадьбу. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на издание TMZ.
В июне сообщалось, что Гранде и Дэвидсон объявили о помолвке — незадолго после того, как начали встречаться. Однако, по данным TMZ, пара все же решила расстаться.
Портал обращает внимание, что в последнее время певица жаловалась на трудный период в жизни и просила у поклонников дать ее передышку.