Пн, 15.10.2018
Главное, чтобы сверху исправно падали желуди - пока мы снизу подкапываем корни. А свалится дуб - так еще и лучше: все желуди наши! Правда, больно уж разные свиньи собрались под европейским дубом. Иван Пауков, комментатор TVNET

Алек Болдуин призвал свергнуть Трампа

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Алек Болдуин с дочерью Айрленд

ФОТО: Reuters/ScanPix

Американский актер, кинорежиссер и представитель династии Болдуинов, призвал "свергнуть" правительство Дональда Трампа, об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Associated Press.

Обладатель премий "Эмми" и "Золотой глобус" выступил с речью на ужине, организованном Демократической партией в Нью-Гэмпшире для сбора средств. По его словам, добиться перемен в стране можно только через выборы.

"Этим организованным, формальным и законным путем нам необходимо свергнуть правительство США при Дональде Трампе",

— сказал актер.

Актер также известен  своими пародиями на президента США. 

ФОТО: Reuters/ScanPix

Читать также

Актуально

НАВЕРХ