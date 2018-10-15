Алек Болдуин призвал свергнуть Трампа
15 октября 2018, 9:09
Американский актер, кинорежиссер и представитель династии Болдуинов, призвал "свергнуть" правительство Дональда Трампа, об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Associated Press.
Обладатель премий "Эмми" и "Золотой глобус" выступил с речью на ужине, организованном Демократической партией в Нью-Гэмпшире для сбора средств. По его словам, добиться перемен в стране можно только через выборы.
"Этим организованным, формальным и законным путем нам необходимо свергнуть правительство США при Дональде Трампе",
— сказал актер.
Актер также известен своими пародиями на президента США.