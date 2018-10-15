Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 октября 2018 года

Астрологические прогнозы Василисы Володиной пользуются популярностью уже много лет. Секрет успеха на неделю с 15 по 21 октября вам подскажут звезды — и многим Знакам Зодиака они сулят хорошие перспективы.
Грядущая неделя предвещает не только перемены вокруг, но и внутреннее спокойствие. Многих посетит чувство, что мир становится приятнее и лучше. Причина тому — Сатурн, стабильный и окрепший в Козероге. Эта планета усилит самодисциплину, даст власть ищущим и при этом поможет обуздать те чувства, что в период ретроградной Венеры в Скорпионе могут легко перейти в раздражение и зависть. Это время перемен, трезвых мыслей и решительных поступков, эпоха шансов и прорывов, построенных на рассудительности и очищенных от всего лишнего.
Овен
Представители Овна будут добиваться своего, наблюдая за тем, с какой простотой люди начнут уступать их влиянию. Все успехи Овнов на этой неделе будут зависеть не от простой случайности, а от их бескомпромиссности и инициативы. Наиболее благоприятно на этой неделе общение с начальством и влиятельными людьми — велик шанс, что Овны зарекомендуют себя как независимую и зрелую личность. Эти семь дней — чудесный период для работы с деньгами. Правда, на этой победной тропе могут быть и ямы. Чтобы снизить опасность, Овнам важно воздержаться от алкоголя и не сбивать режим сна. В период усиленного Сатурна нужно быть бодрым и решительным.
Телец
Гибкость и приветливость — не самые сильные качества представителей Тельца, однако в период ретроградного движения Венеры не нужно лишний раз бояться улыбнуться. Злость и раздражение будут негативно сказываться не только на настроении Тельцов, но и на их жизни, успехах и планах. А вот вежливость и гибкость в конфликтных ситуациях помогут улучшить настроение и добиться успеха в личной и финансовой сферах. Астролог не исключает проблемы с деньгами и подчиненными. Вместе с тем, середина октября — очень удачный период для достижения своих целей.
Близнецы
На этой неделе, пока другие представители зодиакального круга предпочитают эмоциям расчет, Близнецы, как обычно, будут жить по-своему и видеть несколько целей сразу. С одной стороны, это будет им на руку, с другой — возможны серьезные финансовые убытки, вызванные амбициями и стремлением жить «не как все». Увы, но выбирать не приходиться: у руля Меркурий в Знаке Скорпиона, активизирующий волевые качества Близнецов. Неделя будет удачной для крупных проектов и реализации планов, но, если верить астрологу, эти семь дней сопряжены не только с успехами, но и с мелкими проблемами: потерянные ключи, испорченные отношения, несохраненные номера или файлы на работе и прочие несерьезные, но раздражающие мелочи. Правда, если Близнецы будут воспринимать все спокойно, то в целом грядущая неделя им придется по душе.
Рак
Проницательное и немного критическое мировоззрение Раков на этой неделе будет подвергнуто легкой корректировке: ослабленная Венера подтолкнет к ревности и капризам, причем как по поводу, так и без. Василиса Володина уверена, что такое настроение позволит Ракам улучшить семейные отношения и добиться взаимопонимания с другими, не менее значимыми людьми. Середина октября будет удачна для влюбленных и семейных Раков, но чуть менее удачна для тех, кто недавно поменял работу. Астролог советует быть более внимательными к деталям и словам — есть риск допустить ошибку или испортить недавно начавшиеся отношения.
Лев
Солнце в Знаке Весы подарит Львам умение лавировать в сложных ситуациях, подбирать слова и демонстрировать свою уравновешенность, отчего люди потянутся к Львам, пытаясь перенять их манеру поведения. Эта неделя добавят Львам сторонников и тех, кто нуждается в их защите. Наиболее суматошный день — пятница. 19 октября Солнце встретится с Юпитером и Луной. В это время можно ждать внезапных, но приятных подарков судьбы — например, звонок старого друга, или возврат денег, о которых забыли.
Дева
Девы вряд ли смогут оценить наступающую неделю по достоинству — для них это будет очень трудный период, связанный с проблемой доверия или его утратой. Поэтому Девам будет полезно самим учиться доверять и помогать окружающим. Меркурий в Скорпионе усилит интеллектуальные способности, позволив Девам блистать остроумием и фонтанировать гениальными идеями. Также неделя подходит для отдыха, отпуска, завязывания любовных отношений и небольшого путешествия. Тенденции, навеянные двойным аспектом Меркурия с Марсом и Нептуном в пятницу, добавят в жизнь Дев остроту и ощущение управляемого риска, что поможет стать хозяином судьбы и решиться на дерзкие выходки.
Весы
Весы могут столкнуться с трудностями материального характера. Когда антагонист Солнце пребывает в их Знаке — это почти всегда денежные кризисы, позволяющие найти ответы на главные вопросы. Тем не менее траты на этой неделе трудно отнести к негативным явлениям, потому что это будут полезные приобретения и покупки. Весы сумеют ощутить легкость и надежность в будущем, даже несмотря на шаткое материальное положение. Ходить по острию ножа будет интересно и увлекательно. Период с 15 по 21 октября для Весов удачен тем, что можно заниматься благотворительностью, баловать себя, вкладывать деньги в свои увлечения, брать кредиты и не бояться перемен.
Скорпион
Скорпионы, предрасположенные к уединению и скепсису, очень выиграют на этой неделе. Сатурн в Козероге снизит эмоциональность, а значит, чувства перестанут окрашивать мир Скорпионов в раздражающие тона. Также астролог сообщает, что на этой неделе Скорпионы получат ответ от Вселенной. А вот общение с посторонними в этот период может сработать негативно для финансового благополучия. Желательно воздержаться от контактов с незнакомыми людьми, от новых знакомств и светских мероприятий. Зато общение с близкими, прогулки на свежем воздухе, дыхательные упражнения и духовные практики смогут принести успех и очень большую пользу представителям этого Знака.
Стрелец
На этой неделе Стрельцам не рекомендуется вычеркивать из своей жизни людей — общение с любым человеком будет очень полезно. Идеально, если представителям этого Знака удастся в это время собрать друзей и знакомых за одним столом, навестить родственников, организовать корпоратив или вместе с кем-то отправится в поездку. Главное — соблюдать правило, актуальное в период Солнца в Знаке Весы, — не навязывать никому насильно свое общество. Желательно избегать мудрых, но непрошеных советов, не навязывать свои желания партнеру. Чем больше Стрельцы будут пытаться подстроить людей под себя, тем агрессивнее те могут им ответить. И наоборот, чем мягче и спокойнее они будут относиться к людям, тем больше позитивных результатов достигнут.
Козерог
Козероги и в обычные дни — целеустремленные и твердые личности, но на этой неделе их сильные стороны будут на пике — эмоциональная отстраненность, навеянная Сатурном, поможет Козерогам менее бурно реагировать на проблемы и неприятности, поджидающие на пути к успеху. Именно поэтому им можно смело ставить себе невыполнимые задачи и амбициозные цели — их ждет на удивление продуктивная неделя. А вот дела, в которых Козероги будут выступать в роли третейского судьи, желательно избегать. Также наблюдаются риски неосторожным словом или резким замечанием испортить отношение соратника, коллеги или друга.
Водолей
Представители Водолея не будут подвержены влиянию ни Сатурна, ни Венеры, для них главной путеводной звездой выступит Марс. Разумеется, гордыня, агрессия и напор — не самые лучшие качества, но именно при помощи них Водолеи смогут максимально эффективно воспользоваться всеми возможностями грядущих дней. Гордыня поможет прислушаться к внутреннему голосу и найти верное решение. Агрессия — добиться поставленных целей и отказаться от навязанного мнения. Что касается напора — это качество поможет Водолеям-карьеристам выйти на новые рубежи в карьере. Однако 18 и 19 октября Водолеев могут беспокоить кошмары или бессонница.
Рыбы
Рабам на этой неделе придется нелегко. Это самый эмоциональный Знак, который в комбинации Венера-Скорпион-Меркурий будет чувствовать себя не очень комфортно. Мир может стать пресным, лишенным красок, может развиться меланхолия. Это говорит о том, что наступающую неделю Рыбы рискуют провести в прострации. При этом поддержка близких и советы «собраться» не сработают — наоборот, усилят безволие и апатию. Так что специалисты сайта dailyhoro.ru советуют Рыбам позаботиться о себе, больше отдыхать и максимально бездельничать дома.