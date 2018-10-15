Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 октября 2018 года

Грядущая неделя предвещает не только перемены вокруг, но и внутреннее спокойствие. Многих посетит чувство, что мир становится приятнее и лучше. Причина тому — Сатурн, стабильный и окрепший в Козероге. Эта планета усилит самодисциплину, даст власть ищущим и при этом поможет обуздать те чувства, что в период ретроградной Венеры в Скорпионе могут легко перейти в раздражение и зависть. Это время перемен, трезвых мыслей и решительных поступков, эпоха шансов и прорывов, построенных на рассудительности и очищенных от всего лишнего.

Овен

Представители Овна будут добиваться своего, наблюдая за тем, с какой простотой люди начнут уступать их влиянию. Все успехи Овнов на этой неделе будут зависеть не от простой случайности, а от их бескомпромиссности и инициативы. Наиболее благоприятно на этой неделе общение с начальством и влиятельными людьми — велик шанс, что Овны зарекомендуют себя как независимую и зрелую личность. Эти семь дней — чудесный период для работы с деньгами. Правда, на этой победной тропе могут быть и ямы. Чтобы снизить опасность, Овнам важно воздержаться от алкоголя и не сбивать режим сна. В период усиленного Сатурна нужно быть бодрым и решительным.

Телец

Гибкость и приветливость — не самые сильные качества представителей Тельца, однако в период ретроградного движения Венеры не нужно лишний раз бояться улыбнуться. Злость и раздражение будут негативно сказываться не только на настроении Тельцов, но и на их жизни, успехах и планах. А вот вежливость и гибкость в конфликтных ситуациях помогут улучшить настроение и добиться успеха в личной и финансовой сферах. Астролог не исключает проблемы с деньгами и подчиненными. Вместе с тем, середина октября — очень удачный период для достижения своих целей.

Близнецы

На этой неделе, пока другие представители зодиакального круга предпочитают эмоциям расчет, Близнецы, как обычно, будут жить по-своему и видеть несколько целей сразу. С одной стороны, это будет им на руку, с другой — возможны серьезные финансовые убытки, вызванные амбициями и стремлением жить «не как все». Увы, но выбирать не приходиться: у руля Меркурий в Знаке Скорпиона, активизирующий волевые качества Близнецов. Неделя будет удачной для крупных проектов и реализации планов, но, если верить астрологу, эти семь дней сопряжены не только с успехами, но и с мелкими проблемами: потерянные ключи, испорченные отношения, несохраненные номера или файлы на работе и прочие несерьезные, но раздражающие мелочи. Правда, если Близнецы будут воспринимать все спокойно, то в целом грядущая неделя им придется по душе.

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