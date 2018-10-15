В честь 100-летия РКИИГА открыли фотовыставку

В Музее истории пожарных открылась фотовыставка Елены Тихомировой «Летать дано не только птицам», приуроченной к 100-летнему юбилею Рижского Краснознаменного института инженеров гражданской авиации - РКИИГА. Выставка стала одним из первых праздничных мероприятий, посвященных легендарному вузу.
Организаторы мероприятия ставили цель повысить интерес молодежи к профессиям, связанным с авиацией, а также напомнить, что практически во все периоды с начала ХХ века, Латвия играла значительную роль в развитии мирового авиационного дела.
В экспозиции представлены фоторепортажи с нескольких авиашоу, проходивших на аэродромах «Адажи» и «Спилве», аэрофотосъёмка — мир глазами пилота, фотографии со смотровой площадки церкви Петра, компании по техническому обслуживанию самолётов, снимки снаружи внутри судов малой и большой авиации: от спортивного параплана до пассажирского авиалайнера, фото из тренинг-центра, диспетчерской Air Baltic и лётного поля аэропорта «Рига».
Елена Тихомирова восемнадцать лет занимается профессиональной фотосъёмкой.
Выставка будет доступна всем посетителям Музея пожарных до 12 декабря.