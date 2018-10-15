В центре Лиепаи похитили человека? На велосипедиста напали, затащили в машину и увезли

Одна женщина, которая именно в этот момент ехала на велосипеде домой, вызвала полицию.

“Вначале мне показалось, что человеку стало плохо”, - рассказывает женщина:“Но затем я увидела, что двое мужчин скрутили третьего, и связали ему за спиной руки, а также обыскали его сумку, и тогда я поняла, что, возможно, это похищение. И тогда я позвонила в полицию”.

“Меня шокировала равнодушие людей”, добавила женщина:

“Средь белого дня напали на человека. На мосту было много прохожих, но никто ничего не сделал, все равнодушно прошли мимо”.

Вызванная полиция прибыла через пару минут – прибыли два экипажа. Выслушав свидетелей, полицейские сразу стали искать автомашину, и мужчину с велосипедом. Свидетелей также позвали дать показания в полицию.

Задержаны преступники

Между тем, портал liepajniekiem.lv выяснил, что это было не похищение человека, а задержание одного из членов группировки, подозреваемой в незаконном обороте наркотиков. И это задержание провели сотрудники регионального отделения по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями Бюро криминальной полиции.

Как сообщила представитель государственной полиции Сигне Штейнберга, 20 и 21 сентября в Лиепае в рамках расследования были задержаны подозреваемые 1988, 1985 и 1982 г.р.

В ходе обысков у задержанных изъяли 44 таблетки "Subutex", 350 таблеток "Tramadol", а также еще 4 таблетки, содержащие вещества неизвестного происхождения. Следствие продолжается.