5 причин любить Мэгги

1. Ну, во-первых, она красивая, хотя многие не согласятся.

Красота этой актрисы не подходит под привычные стандарты, но именно благодаря её незаурядной внешности, мы запоминаем ее героинь. Тут стоит вспомнить эротическую мелодраму "Секретарша", в которой Джилленхол играет миловидную, полную смущения героиню, но с мазохистскими наклонностями. За эту роль актриса была номинирована на "Золотой глобус", отмечена рядом других премий, а также названа "Прорывом года";

ФОТО: Скриншот из фильма «Секретарша» (2001)

2. Во-вторых, она почти наша землячка.

У Джилленхол корни из Латвии и России. Все дело в том, что бабушка и дедушка актрисы (по линии матери) были евреями и в свое время иммигрировали в США. По отцовской линии Мэгги принадлежит к шведскому аристократическому роду Джиллинхолов.

Надо отметить, что Стокгольм является одним из тех городов, где актриса получила очередную премию. В 2006 году за фильм "Малышка Шерри" актриса увезла премию Стокгольмского кинофестиваля. Это очередная драматичная роль Джиллинхол, где она играет условно-досрочно освобожденную, которая борется с наркотической зависимостью и пытается наладить отношения с дочерью.

Мэгги Джилленхол ФОТО: Reuters/ScanPix

Мэгги Джилленхол в роли Шерри Суонсон ФОТО: скриншот из фильма "Малышка Шерри"(2006)

3. Мэгги выступает за "мир, дружбу и жвачку"!

Джилленхол неоднократно принимала участие в антивоенных демонстрациях и кампании "Объединённые артисты за победу без войны". Резко высказывалась в адрес начатой Бушем войны в Ираке. Кроме того, она занимается благотворительностью. Поэтому неудивительно, что актриса была столь убедительна в роли Нессе Штейн в сериале "Благородная женщина", которая так старалась примирить израильтян и палестинцев. По сюжету, ее героине по наследству достается оружейный бизнес отца, и она оказывается внутри мирового конфликта. Мэгги столь органично вписалась в круговорот шпионских страстей, что в 2015 году за роль главной героини получила "Золотой глобус".

Мэгги Джилленхол ФОТО: скриншот из фильма "Благородная женщина" (2014)

Мэгги Джилленхол ФОТО: AP/Scanpix



4. Мама и жена



Мэгги Джилленхол воплощает образ матери и жены как на экране, так и в жизни. У актрисы и ее супруга Питера Сарсгаарда (тоже актера) две дочери: Рамона и Глория Рэй. Свою первую номинацию на "Оскар" Мэгги получила именно за роль матери-одиночки, которая воспитывает сына ("Сумасшедшее сердце"). Она очень точно сумела передать образ провинциальной журналистки, которая запуталась в себе. Но встретившись с кантри-певцом страдающим алкоголизмом, она становится его музой, помогает бросить пить и снова начать писать музыку.

Мэгги Джилленхол с супругом Питером Сарсгаардом ФОТО: Reuters/ScanPix

Мэгги Джилленхол в роли Джин Крэддок ФОТО: скриншот из фильма "Сумасшедшее сердце" (2009)

5. Прекрасная родня



Говоря о Мэгги Джилленхол нельзя не рассказать о ее родителях, профессиональный путь которых, наверняка и стал причиной того, что девочка начала изучать английскую литературу, играть в театре и сниматься в кино. Её мать — сценаристка Наоми Фонер, а отец — режиссёр и продюсер Стивен Джилленхол. Отдельной публикации заслуживает оскароносный брат Мэгги - Джейк Джилленхол. Да, тот самый Донни Дарко и герой картины об однополой любви "Горбатая гора". Пусть фильм и получил массу положительных отзывов, широко начала обсуждаться сексуальная ориентация актера:

"Слух о моей бисексуальности меня порадовал — это означает, что теперь мне доступен гораздо более широкий выбор ролей. И я открыт любым предложениям. Честно говоря, мужчины меня никогда сексуально не привлекали, но я не думаю, что испугался бы, если бы такое произошло",

- сказал Джилленхол.

Мэгги Джилленхол и Джейк Джилленхол ФОТО: https://www.instagram.com/mgyllenhaal

Конечно, здесь перечислены не все киноработы актрисы, и определенно стоит вспомнить "Париж я люблю тебя", комедию "Доверься мужчине", сериал "Двойка", а также "Улыбку Моны Лизы" и многие другие. Совершенно точно, что какая-нибудь из ролей обязательно запомнилась зрителям и они нашли еще пять-шесть причин, почему можно любить Мэгги!



Мэгги Джилленхол в роли Эйлин "Кэнди" Меррел ФОТО: скриншот из сериала "Двойка" (2017)