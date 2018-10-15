Джерард Батлер испугался поездки в Саудовскую Аравию из-за пропажи журналиста

Джерард Батлер наиболее известен по работе в таких фильмах как "Призрак Оперы", "300 спартанцев", "Голая правда", "Законопослушный гражданин", "Рок-н-рольщик" и "Геошторм".

По его словам, его решение связано с пропажей саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

"Момент не мог бы быть более неподходящим [чем сейчас]",

— заявил Батлер.

ФОТО: https://www.instagram.com/gerardbutler

Он пояснил, что решение о поездке в Саудовскую Аравию в настоящий момент не кажется разумным и команда фильма не хотела бы иметь отношение к происходящему.