Джерард Батлер испугался поездки в Саудовскую Аравию из-за пропажи журналиста

Шотландский киноактер Джерард Батлер принял решение отменить поездку в Саудовскую Аравию, где он должен был участвовать в премьерном показе фильма "Хантер Киллер". Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на канал CNN.
Джерард Батлер наиболее известен по работе в таких фильмах как "Призрак Оперы", "300 спартанцев", "Голая правда", "Законопослушный гражданин", "Рок-н-рольщик" и "Геошторм".
По его словам, его решение связано с пропажей саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
"Момент не мог бы быть более неподходящим [чем сейчас]",
— заявил Батлер.
Он пояснил, что решение о поездке в Саудовскую Аравию в настоящий момент не кажется разумным и команда фильма не хотела бы иметь отношение к происходящему.
Напомним, фильм повествует об американская атакующая субмарине "Хантер Киллер", которая вместе с подразделением Военно-Морских сил США спасает мира от катастрофы и предотвращает конфликт мирового масштаба.