Латвийская телеведущая Елена Грицук в Италии снялась в клипе эстонского исполнителя

«Несколько недель назад мне поступило предложение от эстонского исполнителя Сергея Сумина сняться в его новом клипе на песню «Наше лето». Когда мне позвонил Сергей, я находилась в Италии, где наслаждалась теплым итальянским солнышком, и идея продлить лето при помощи музыки мне пришлась по вкусу», - рассказала телеведущая Русскому TVNET.

С певцом она познакомилась весной в Москве на одном из светских мероприятий. По словам Елены, Сергей сейчас пробует себя на российской эстраде.

«Предложение съёмок мне сразу понравилось, так как мне представилась возможность ещё раз попробовать себя в роли актрисы и сыграть главную роль. По жизни я являюсь неисправимым романтиком, поэтому «сыграть в любовь» для меня было не сложно», - уточнила Елена.

По сюжету певец наблюдает красивую историю знакомства и развитие курортного романа. «Так как в Прибалтике лето уже ушло, то снимать клип мы поехали на побережье солнечной Италии и в Сан-Марино. Погода нас не подвела, и температура воздуха не опускалась ниже +22 градусов, а горячие видеооператоры даже не раз успели искупаться», - рассказала телеведущая. Она уточнила, что съёмки проходили на протяжении трех дней.

«Для меня «играть» уже не ново. Я снималась и в рекламе компании по аренде люксовых машин, и в клипах, а также сама была режиссером музыкальных видео Натальи Тумшевиц и Дианы Пирагс. Честно говоря, в Москве я как раз развиваю эту тему. Мне поступило предложение сыграть в одном из российских сериалов небольшую роль. По возможности я с удовольствием воспользуюсь предложением и попробую раскрыть себя и в этом направлении», - рассказала о своих планах Грицук.