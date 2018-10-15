Болгария отказалась от участия на "Евровидение-2019"
15 октября 2018, 16:13
Болгария покинула песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщает Газета.ру со ссылкой на телеканал БНТ.
На этот шаг телеканал-организатор пошел ради сокращения бюджетных расходов.
В 2017 году Кристиан Костов, выступавший за Болгарию, занял на конкурсе второе место — этот результат стал лучшим для страны, принимавшей участие в музыкальном соревновании с 2005 года.
В этом году в Португалии победительницей "Евровидения" стала израильтянка Нетта Барзилай, поэтому конкурс 2019 года пройдет в Тель-Авиве.