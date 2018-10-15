Путин наградил чиновников, пострадавших в драке с Кокориным и Мамаевым

Президент России Владимир Путин наградил чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина, которые пострадали в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом говорится в указе, опубликованном 15 октября на портале правовой информации.