Ольга Бузова нашла себе мужа

Напомним, в прошлой серии Ольга оставила в шоу лишь Дениса Лебедева, желая провести с ним наедине финальную неделю, чтобы лучше узнать друг друга.

Но, неожиданно объявился Валентин Коробков, который не улетел в Москву, а решил добиться Бузовой во что бы то ни стало. Таким образом, Валентин прошел 300 километров пешком из Неаполя до Рима, ночуя в пещерах, кафе и у некоторых местных. Но, Ольга была непреклонна, и Коробкову пришлось уйти ни с чем.

Денис Лебедев в откровенном разговоре с певицей рассказал о том, что был женат дважды. Но этот факт не помешал Ольге пойти с ним на второе свидание, которое прошло уже в более интимной обстановке.

На завершающую шоу церемонию Бузова надела белоснежное платье, а Денис облачился в смокинг. Певица заметно нервничала и призналась, что настолько счастлива, что ей даже становится страшно.

ФОТО: https://www.instagram.com/lebedevdenis.ru

Вместе со своим избранником Ольга проследовала в красивый зал, украшенный гортензиями. Денис написал для девушки стихотворение, и подарил кольцо с гравировкой внутри, которую зрителям не показали. Это кольцо Лебедев надел Бузовой на безымянный палец правой руки, однако заметил, что этот жест ее ни к чему не обязывает.

Затем молодые люди поцеловались и пообещали друг другу, что это только начало их общей истории.

В своем Instagram-аккаунте Бузова пока только поблагодарила телеканал ТНТ и поставила хэштег #nocomments.