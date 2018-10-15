В Opel прошли обыски в связи с дизельным скандалом

По ее словам, концерн подозревается в сбыте дизельных автомобилей с манипулированным программным обеспечением.

По информации Bild, речь идет, предположительно, о 95 тысячах машинах моделей Insignia, Zafira и Cascada, выпущенных в 2012, 2014 и 2017 годах. Ведомство по уголовным делам земли Гессен и сам Opel подтвердили проведение обысков, не раскрыв деталей. Концерн также заверил, что в полном объеме сотрудничает со следствием, а его автомобили соответствуют действующим предписаниям.