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ВИДЕО Передача: после аварии на Даугавгривском шоссе стрелка спидометра застыла на отметке 110 км/ч

Место столкновения на Даугавгривском шоссе

Даугавгривское шоссе соединяет центр Риги с Болдераей, и этот участок дороги всегда считался опасным - в особенности для пешеходов и велосипедистов. Как сообщает передача Degpunktā, в минувшие выходные здесь произошла трагическая авария, унесшая жизнь человека.

По неофициальным сведениям, во время столкновения стрелка спидометра легкового автомобиля остановилась напротив отметки в 110 километров в час.

Точную скорость автобуса, участвовавшего в аварии, можно будет определить при помощи данных глобальной навигационной системы предприятия Rīgas satiksme.

В муниципальном предприятии Rīgas satiksme подтвердили, что в происшествии пострадали три человека, в том числе водитель автобуса. Компания со своей стороны готова оказать максимальную поддержку для восстановления здоровья своего сотрудника.

Ранее уже сообщалось, что 31 мая в 15:15 Государственная полиция получила вызов на место дорожно-транспортного происшествия в Риге на Даугавгривском шоссе, где столкнулись пассажирский автобус и автомобиль Renault, о чем порталу Apollo.lv сообщили в полиции.

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По предварительным данным полиции, в результате ДТП погиб водитель Renault, еще три человека, находившихся в автобусе, получили травмы. Движение на шоссе было заблокировано в обоих направлениях.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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