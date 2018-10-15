Сквер возле театра "Дайлес" планируется благоустроить к его 100-летнему юбилею

Как пояснил председатель думского комитета по городской собственности Олег Буров, сквер частично является собственностью самоуправления, частично - государства, поэтому расходы на его благоустройство планируется поделить между ними.

По правилам застройки, в сквере не должно быть автостоянок.

Предполагается, что, получив согласие Управления национального культурного наследия (бывшей Госинспекции по охране памятников культуры), департамент собственности Рижской думы примерно через два месяца объявит конкурс эскизов проекта.

При благоустройстве сквера необходимо сохранить визуально его прежнюю основную идею, автором которой является архитектор Марта Станя.

Как сообщалось, в настоящее время ведется проектирование повышения энергоэффективности здания театра "Дайлес", а строительные работы планируется начать в конце 2019 года, сообщил председатель правления ГАО "Валстс некустамие ипашуми" (ВНИ) Роналд Нейманис.

ВНИ для реализации данного проекта привлекло финансирование из структурных фондов ЕС. Общий бюджет проекта составляет 1,714 млн евро. В рамках проекта будут утеплены внешние стены, заменены внешние двери, окна, ворота, крыша, перестроена система отопления, а также усовершенствовано освещение сцены и всего здания в целом.

По словам Нейманиса, привлеченные на проект 1,7 млн евро предусмотрены только для улучшения энергоэффективности здания. В бюджете государства свободных средств нет, поэтому следует искать лучшее решение для благоустройства прилегающей территории.

"В соответствии с решением Управления национального культурного наследия, во дворе театра следует сохранить большие плиты. Полностью плиты можно будет заменить только после завершения проекта энергоэффективности здания. В свою очередь временные решения - это дорого и малоэффективно. Укладка двора брусчаткой обошлась бы более чем в 115 тыс. евро, а через два года покрытие пришлось бы заменить на плиты. Это все равно что закапывать деньги в землю", - говорит Нейманис.