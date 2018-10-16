Почему "лаймовский" шоколад поменял свой вкус?

Возможно, многие заметили, что сегодня конфеты предприятия Laima на вкус отличаются от тех, их нашего детства, и даже от тех, которые производились несколько месяцев назад. Один из зрителей передачи "4. studija" на Латвийском телевидении решил узнать, почему.
Так, он рассказал журналистам, что вкус его любимой конфеты "Белочка" не такой, как раньше - шоколад больше не тает во рту. Осмотрев упаковку и сравнив ее с такой же упаковкой, выброшенной пару дней назад, он заметил, что содержание какао в конфетах уменьшилось - 30% вместо 35% ранее.
Представитель Laima в комментариях журналистам передачи не стала скрывать, что рецепт шоколадной плитки "Белочка" слегка "изменен". Были проведены тесты и 80% опрошенных заявили, что новый вкус им тоже нравится.
Представитель "Orkla Confectionery&Snacks" в Латвии объяснил, что "Белочка" - это молочный шоколад, в его рецептуре необходимо больше молока: содержание какао уменьшено, молока - увеличено.
При этом об экономии на любимых конфетах не может быть и речи - цены на молочную составляющую выше, чем на какао.