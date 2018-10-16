Волочкова написала книгу
16 октября 2018, 9:46
Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова, которая часто становится объектом злопыхателей, заявила о написании новой книги.
В своем Instagram-аккаунте Волочкова подчеркнула, что пока злобные комментаторы тратят свое время и нервы, она занимается написание мемуаров.
"А вот и Лада Акимова. Литературный редактор моей новой книги! Ждите. Пока многие тратят нервы и время на написание гнусных комментов, я пишу книгу. От первого лица."
На следующей фотографии Волочкова позирует с уже готовой книгой в руках.
"А вы думали...."
- гласит надпись под публикацией.
Напомним, в 2009 году Анастасия Волочкова уже выпустила автобиографическую книгу "История русской балерины".