Вт, 16.10.2018
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Волочкова написала книгу

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ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова, которая часто становится объектом злопыхателей, заявила о написании новой книги.

В своем Instagram-аккаунте Волочкова подчеркнула, что пока злобные комментаторы тратят свое время и нервы, она занимается написание мемуаров.

"А вот и Лада Акимова. Литературный редактор моей новой книги! Ждите. Пока многие тратят нервы и время на написание гнусных комментов, я пишу книгу. От первого лица."

ФОТО: https://www.instagram.com/volochkova_art

На следующей фотографии Волочкова позирует с уже готовой книгой в руках.

"А вы думали...."

- гласит надпись под публикацией.

Напомним, в 2009 году Анастасия Волочкова уже выпустила автобиографическую книгу "История русской балерины". 

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