Вт, 16.10.2018
Разве это не странно - для того, чтобы начать говорить по-латышски, русским нужно уехать в Россию? Мартиньш Отто, журналист и фотограф TVNET

Канье Уэст и Ким Кардашьян сделали подарок президенту Уганды

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: AFP / Scanpix

Американский рэпер Канье Уэст со своей супругой Ким Кардашьян встретились с президентом Уганды Йовери Мусевени, сообщает Газета.ру со ссылкой на Sky News.

В качестве подарка Канье Уэст преподнес президенту белые кроссовки собственной марки.

В свою очередь, Мусевени дал паре угандийские имена: Уэсту — Каньесиги, а Кардашьян — Кемигиша.

Репер выразил радость от пребывания в Уганде и назвал страну своим вторым домом.

Канье Уэст и Ким Кардашьян прибыли в Уганду для развития туризма.

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: AFP / Scanpix

Читать также

Актуально

НАВЕРХ