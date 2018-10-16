Артист очень негативно высказался по поводу "мест для VIP" персон. Он отметил, что в фан-зоне должны находиться обыкновенные люди, которые способны купить недорогой билет.

"Он сказал, что если будут "випы", то работы не будет. "Випов" не будет ни в одном городе, даже в Москве… Лож, диванов, он сказал, никаких я не хочу, я хочу видеть нормальную публику, видеть перед собой фан-зону, за которую люди смогут заплатить недорогой билет",

- цитирует слова Стинга организаторы концертов артиста в России.

В свою очередь, они ответили на его требование, и объяснили что количество сидячих, стоячих и VIP-мест уже было определено при продаже билетов

"При продаже билетов есть распоясовка, которая предполагает, сколько входных — стоячих, сидячих и вип-мест – в зале. Никаким другим образом она не может поменяться",

- рассказали в концертном агентстве.

Организатор Иван Гомельский добавил, что концерт будет более подвижный, чем обычно, оборудование для него завезут из Лондона. В финале Стинг обещает исполнить пятерку своих ключевых хитов. На концерте в Екатеринбурге ожидается до 12 тысяч зрителей, их будут пускать в зал за два часа до начала выступления.

Кроме того, Стингу понадобится черная комната для занятий йогой и медитации. Также он приедет в Россию с личным поваром.

"Он же йог, у него медитация, черная комната полностью ему нужна. Репетиция, потом час у него полностью черная комната. Свою кухню они везут полностью, своего повара… Тетушка Чарли мы ее зовем, готовит вкусно, прямо нереально", - уточнил организатор гастролей.

Певец Стинг с супругой ФОТО: Reuters/ScanPix

Российское турне Стинга начнется 5 ноября. На сцену вместе со Стингом выйдет американский регги-исполнитель ямайского происхождения Шегги.

Британский музыкант начал строить карьеру ещё в 1976 году с участия в рок-группе The Police, а с 1984 года выступает как солист. На его счету - 10 наград Grammy, две статуэтки Brit Awards, "Золотой глобус", премия Emmy и три номинации на премию "Оскар". С учетом работы в группе музыкант продал более 100 млн копий альбомов.